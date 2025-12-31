CaixaBank ejecuta el 20,97% de su nuevo programa de recompra de acciones

CaixaBank ha destinado por ahora 104,8 millones de euros a recomprar 10,4 millones de acciones del banco, con lo que ha ejecutado ya el 20,97 % de su nuevo programa de recompra.

El banco ha dado cuenta de la evolución de este programa en una comunicación a la CNMV.

CaixaBank inició en noviembre su nuevo programa de recompra de acciones propias, dotado con un importe máximo de 500 millones de euros y destinado a reducir el capital social mediante la amortización de los títulos adquiridos.

El programa tiene una duración máxima de seis meses y se ejecuta a través de Goldman Sachs Bank Europe.