Cellnex se dispara casi un 7% en bolsa ante el objetivo de impulsar su crecimiento

La compañía de torres de comunicaciones Cellnex ha subido el 6,61 % este miércoles en bolsa, la mayor del mercado, tras aprobar el martes su consejo de administración la reestructuración de su cúpula directiva con el objetivo de impulsar la «eficiencia operativa» y el «crecimiento orgánico».

Cada título de Cellnex ha ganado 1,72 euros, ese 6,61 % (también el mayor alza de las empresas del Ibex 35), hasta 27,75 euros. En el año pierde el 5,18 %.

Cellnex informó este martes, con el mercado bursátil ya cerrado, de que la remodelación «responde a la necesidad de optimizar el modelo y reforzar los principales bloques funcionales y de negocio», un enfoque que «permitirá al consejero delegado concentrarse en las prioridades estratégicas de mayor impacto».

Con la nueva organización se pretende conducir a la compañía hacia una fase de mayor enfoque estratégico, optimizando el modelo.

Además, Cellnex ha creado una nueva línea de negocio paneuropea de soluciones verticales, que combinará gobernanza centralizada con ejecución local.

El pasado 23 de enero, también con el objetivo de avanzar en su estrategia de optimización de cartera, ganar flexibilidad financiera y reforzar su balance, Cellnex anunció el cierre de la venta del 99,99 % de su filial Towerlink France a Vauban Infra Fibre, por 391 millones de euros en efectivo.

Está desinversión se produjo tras las llevadas a cabo en Phoenix Tower Internacional en Irlanda por 971 millones y la venta del negocio en Austria por 803 millones.