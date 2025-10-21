Duro Felguera, suspendida de cotización

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha suspendido este martes cautelarmente, con efectos inmediatos, la cotización de Duro Felguera a la espera de que sea difundida una información relevante sobre la citada entidad.

A través de un hecho relevante, la CNMV ha comunicado a las 08:09 horas la suspensión de la negociación de las acciones de la compañía en las bolsas de valores y en el sistema de interconexión bursátil.

El pasado 2 de octubre, el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón denegó la cuarta prórroga del preconcurso de acreedores solicitada por Duro Felguera para presentar su plan de reestructuración, una decisión que llevó a la empresa a perder un 30,15 % de su valor en bolsa.

Según la Ley Consursal, la compañía dispone hasta el 31 de octubre de 2025 para presentar la solicitud de homologación judicial del plan de reestructuración, según comunicó el grupo de ingeniería y bienes de equipo tras conocer la decisión judicial el pasado día 2.