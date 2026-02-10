El IBEX 35 cede el 0,4%, pero mantiene el 18.100

El IBEX 35 ha caído este martes un 0,4 % pero mantiene el nivel de los 18.100 puntos tras una jornada marcada por el retroceso de Mapfre (-3,02 % por el lanzamiento del agente de seguros en línea y plataforma de comparación de EE. UU., Insurify, de la primera aplicación de ChatGPT del sector que afectado a todas las aseguradoras en Europa. También ha contribuido a la caída del índice el sector bancario por la recogida de beneficios por parte de algunos inversores del corto plazo tras las últimas y fuertes subidas que ha registrado este sector.

El índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, se ha situado en los 18.122,1 puntos tras perder ese 0,4 %, equivalente a 73 puntos. Con todo, el selectivo se revaloriza un 4,7 % en lo que va de año. La aplicación de ChatGPT del sector asegurador permite a los usuarios buscar, investigar y comparar seguros de automóvil directamente a través de la nueva biblioteca de aplicaciones de la plataforma de inteligencia artificial (IA), según ha informado Bloomberg.

Pese a las ganancias con las que abrió la jornada y que le llevaron a tocar el máximo intradía en 18.267,3 puntos, el parqué nacional se desinfló y entró en pérdidas con la apertura en tono mixto de Wall Street, alejándose así del máximo histórico cosechado en la víspera.

La compañía aseguradora Mapfre (-3,02 %) fue el farolillo rojo de la sesión bursátil después de que el agente de seguros en línea y plataforma de comparación de EE. UU., Insurify, lanzara la primera inteligencia artificial del sector.

Entre los principales valores del mercado español, Iberdrola se revalorizó el 0,15 %, mientras que Repsol (-1,54 %), Inditex (-0,84 %), el Banco Santander (-0,48 %) Telefónica (-0,17 %) y BBVA (-0,15 %) cerraron con pérdidas.