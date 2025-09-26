El IBEX 35 despega con el PCE estadounidense

El IBEX 35 ha ganado este viernes el 1,3 % y ha recuperado el nivel de los 15.300 puntos tras conocerse un índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) en Estados Unidos en línea con lo esperado y pese a reavivarse las tensiones arancelarias. De los grandes valores, destaca la subida de más del 2% del BBVA.

El principal índice del mercado, el IBEX 35, ha repuntado 196,7 puntos, ese 1,3 %, y ha cerrado ens 15.350 enteros. En la semana acumula unas ganancias del 0,59 % y en lo que va de año del 32,39 %. En el resto de Europa, con el euro al alza el 0,28 %, en 1,1699 dólares, las principales plazas europeas han terminado con ganancias y París ha avanzado el 0,97 %; Milán, el 0,96 %; Fráncfort, el 0,87 % y Londres, el 0,77 %.

El índice Euro Stoxx 50, donde cotizan las empresas de mayor capitalización del Viejo Continente, ha subido el 1,01 %.

Wall street abría con ganancias y al cierre del mercado europeo, sus tres principales índices se movían con tono mixto y el Dow Jones avanzaba el 0,51 % y el S&P 500, el 0,17 %, mientras que el Nasdaq cedía el 0,03 %.

En el plano macroeconómico, los inversores esperaban conocer el dato más relevante de la semana, el PCE de agosto en EE.UU., que ha repuntado una décima hasta el 2,7 %, y se ha mantenido en el 2,9 % en su tasa subyacente.

BBVA destaca en el IBEX 35 entre los grandes valores

De los grandes valores, ha destacado el BBVA, que ha sumado el 2,24 %; Inditex, el 1,87 %; Iberdrola, el 1,14 %; Repsol, el 0,84 % y Telefónica, el 0,34 %.

Sin embargo, Acerinox ha liderado las ganancias del selectivo (2,83 %), seguida muy de cerca de Arcelormittal (2,58 %), tras conocerse que la Unión Europea podría imponer aranceles de entre el 25 % y el 50 % a las importaciones del acero y productos derivados de China.

En el mercado de la renta fija, el rendimiento del bono soberano nacional bajó 2,4 puntos básicos, hasta el 3,309 %, mientras el bitcóin, la critpomoneda más extendida y negociada del mercado, se recuperaba y avanzaba el 0,16 %, hasta el entorno de los 109.376 dólares.

Respecto al mercado de materias primas, el oro subía el 0,8 %, hasta los 3.779 dólares por onza y el crudo Brent, de referencia en Europa, avanzaba el 1,8 %, ante el riesgo geopolítico, y se movía en 70,66 dólares el barril.