El IBEX 35 encadena máximos históricos

El IBEX 35, el principal indicador de la bolsa española, ha registrado un nuevo máximo histórico hasta situarse cerca de 17.400 puntos con una subida del 0,93 % por el avance de la banca, los grandes valores y las plazas europeas.

El principal índice del parqué nacional, el IBEX 35, ha ganado 159,1 puntos, ese 0,93 %, y ha terminado en 17.354,9 enteros (un poco antes del cierre registraba el récord intradía de 17.384,9 puntos). En el año acumula una subida del 49,68 %.

En Europa, con el euro en 1,1762 dólares y una caída del 0,09 %, Milán ganó el 1,14 %; Londres el 0,75 %, París el 0,69 % y Fráncfort el 0,57 %.

Después de un comienzo de sesión con pequeñas pérdidas, la bolsa empezaba a subir por la recuperación de los futuros de los índices estadounidenses tras la caída de Wall Street el lunes.

El índice Dow Jones de Industriales había bajado el 0,51 %, el Nasdaq Composite el 0,5 % y el S&P 500 el 0,35 %.

Por su parte, en Asia, algunas plazas asiáticas recogían el retroceso de la plaza neoyorquina y en su última sesión del año bajaban Tokio, el 0,37 %, y Seúl el 0,15 %. Shanghái repetía cotización y Hong Kong ganó el 0,86 %.

La Bolsa española iba marcando máximos históricos

Se había conocido el IPC adelantado de diciembre en España, que cayó una décima, hasta el 2,9 %.

La Bolsa española iba marcando máximos históricos a medida que transcurría el día y dos horas después de la apertura superaba el nivel de 17.300 puntos, con una subida del 0,6 %.

Wall Street abría esta tarde con pequeñas pérdidas, el 0,01 %, lo que no impedía que la plaza española continuara por encima de 17.300 puntos y que a falta de unos minutos para acabar la sesión registrara el récord intradía de 17.384,9 puntos.

El mercado español esquivaba la caída del 0,15 % de Wall Street al cierre nacional gracias a la banca (el sector subía una media del 1,4 %), al alza de las grandes compañías y de los mercados europeos y terminaba en máximos históricos. El barril de petróleo Brent subía el 0,03 % hasta 61,96 dólares.

Todos los grandes valores subieron: Banco Santander el 1,61 % (cuarta mayor alza del IBEX); BBVA el 1,47 % (quinta); Telefónica el 0,89 %, Inditex el 0,71 %, Iberdrola el 0,68 % y Repsol el 0,57 %.

Indra ha liderado las subidas del IBEX 35

Indra ha liderado las subidas del IBEX al ganar el 2,62 % tras culminar la compra de Hispasat y conocerse que participará en el avión «espía» español, en tanto que Acerinox ha ganado el 2,43 % y Unicaja el 1,9 %.

Solo tres compañías del IBEX han acabado con pérdidas: Grifols cedió el 1,19 %, Fluidra el 0,09 % y Aena el 0,04 %. En el mercado continuo destacaron la subida del 3,09 % de Prim y la bajada del 3,91 % de Montebalito.

La rentabilidad de la deuda española a largo plazo creció casi cuatro centésimas, hasta el 3,285 %, y la prima de riesgo con Alemania subió a 43,2 puntos básicos.

La onza de oro troy se negociaba a 4.365,57 dólares al cierre bursátil europeo con un alza del 0,77 %, mientras que la plata se cambiaba a 76,21 dólares con un repunte del 5,65 %. El bitcóin subía el 1,95 %, hasta 88.918 dólares.