El IBEX 35 logra un nuevo máximo histórico

El IBEX 35 ha logrado este lunes un nuevo máximo histórico cerca de 17.200 puntos, con una subida del 0,13 %, por el avance de la mayoría de los grandes valores y mientras Wall Street perdía el 0,55 %. La mayor subida es Telefónica, que ha ganado un 0,84%, y Repsol, un 0,63%.

El principal indicador del parqué nacional, el IBEX 35, ha ganado 22,9 puntos, ese 0,13 %, hasta 17.195,8 puntos, nuevo récord de cierre. A falta de dos sesiones para terminar el año, en este período acumula una subida del 48,3 %.

En Europa, con el euro en 1,1757 dólares y una caída del 0,13 %, París ganó el 0,1 % y Fráncfort el 0,05 %, mientras que Milán perdió el 0,38 % y Londres el 0,04 %.

El mercado español ha registrado pequeñas variaciones sobre el nivel de cierre del pasado miércoles durante en esta jornada, aunque al comienzo de la sesión se acercaba a 17.200 puntos tras varios días cerrado por las fiestas navideñas.

Los escasos movimientos de la plaza española se dejaban llevar por la leve caída de los futuros estadounidenses y por el cierre bajista de Wall Street el pasado viernes, cuando retrocedieron sus principales índices: el Dow Jones de Industriales el 0,04 %, el S&P 500 el 0,03 % y el Nasdaq Composite el 0,09 %.

En Asia hubo resultados dispares

En Asia hubo resultados dispares: Seúl subió el 2,2 % por las empresas de semiconductores y Shanghái el 0,04 %, mientras que Hong Kong perdió el 0,71 % (creció el déficit de su balanza comercial en noviembre), y Tokio el 0,44 % en previsión de nuevas subidas de tipos en Japón.

Los altibajos de la bolsa se producían en ausencia de noticias con incidencia en el mercado y después de haber alcanzado el máximo histórico de cierre en 17.182,8 puntos el pasado martes (logró el récord durante la sesión el 19 de diciembre en 17.218,3 puntos). Ni se alteraba por un posible acuerdo de paz en la guerra de Ucrania.

Wall Street abría con pérdidas, el 0,15 % para el Dow Jones, pero eso no impedía que la Bolsa española rebasara el nivel de 17.200 puntos y se acercara al récord intradía a falta de hora y media para el cierre.

Se había conocido que las viviendas pendientes de vender en Estados Unidos en noviembre habían crecido el 3,3 %.

El mercado español, con la ayuda de la mayoría de los grandes valores y de alguna plazas europeas, conseguía un nuevo máximo histórico al cierre a pesar de la caída del 0,55 % del parqué neoyorquino en ese momento. El barril de petróleo Brent subía el 2,37 % y se cambiaba a 62,08 dólares.

Telefónica ha ganado el 0,84 % en el IBEX 35

De los grandes valores solo ha caído Banco Santander, el 0,23 %, mientras que Telefónica ha ganado el 0,84 %; Repsol el 0,63 %; Inditex el 0,25 %, Iberdrola el 0,22 % y BBVA el 0,2 %.

La caída de la rentabilidad de la deuda beneficiaba a los valores que presidieron las subidas del IBEX: Cellnex ganó el 1,86 %; Acerinox el 1,82 %; Colonial el 1,69 %, Solaria el 1,67 % y ArcelorMittal el 1,17 %.

Unicaja lideró las caídas del IBEX al perder el 1,37 %; IAG bajó el 0,61 %; Mapfre y Banco Sabadell el 0,51 % cada uno y Grifols el 0,36 %.

En el mercado continuo destacaron la subida del 4,95 % de Ampero y la bajada del 2,94 % de Ezentis.

La rentabilidad de la deuda española a largo plazo cayó casi cuatro centésimas, hasta el 3,247 %, y la prima de riesgo con Alemania terminó 42 puntos básicos, nivel de comienzo de septiembre de 2008.

La onza troy de oro rozaba al comienzo del día el máximo de 4.549,92 dólares del pasado viernes y al cierre bursátil europeo se negociaba a 4.334 dólares con una caída del 4,4 %, mientras que la plata, tras registrar el máximo histórico de 84,0075 dólares pasada esta medianoche, perdía el 9,87 %, hasta 71,45 dólares.

El bitcóin se cambiaba a 87.663,5 dólares con una subida del 0,17 %.