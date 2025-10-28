Iberdrola pone la energía en el segundo máximo consecutivo del IBEX 35

El IBEX 35 ha alcanzado este martes un nuevo máximo histórico al cierre, en 16.087 puntos, el segundo consecutivo, tras ganar el 0,54 % por la subida de la banca y de las empresas energéticas, así como por el avance de Wall Street, también en niveles récord. Iberdrola, con una subida de casi el 3,5%, ha marcado el paso a la bolsa española, tras publicar los resultados al tercer trimestre del año y anunciar tanto un aumento del dividendo como de sus previsiones.

El índice principal del mercado nacional, el IBEX 35, ha ganado 86,8 puntos, ese 0,54 %, hasta 16.087 puntos. En el año acumula una subida del 37,99 %.

En Europa, con el euro en 1,166 dólares y una subida del 0,13 %, Milán ganó el 0,51 % y Londres el 0,44 %. Bajaron París, el 0,27 % y Fráncfort el 0,12 %.

La plaza española empezaba el día con ganancias moderadas, alrededor del 0,3 % después de que Wall Street volviera a terminar la jornada pasada en máximos históricos por la inminencia del acuerdo arancelario entre China y Estados Unidos.

Dow Jones de Industriales

El índice Dow Jones de Industriales ganó el 0,71 % (acabó en el máximo de 47.544 puntos), el S&P 500 el 1,23 % (nuevo récord en 6.875 puntos) y el Nasdaq Composite el 1,86 % (terminó en 23.637 puntos, preció más elevado de su historia).

En Asia han predominado las pérdidas tras los recientes máximos: Seúl cayó el 0,8 %; Tokio el 0,58 %, Hong Kong el 0,33 % y Shanghái el 0,22 %.

Sin muchas noticias que pudieran influir en el devenir bursátil (se había conocido la caída de la confianza -índice Gfk- de los consumidores alemanes, dato adelantado de noviembre), la bolsa reducía su subida inicial e incurría en pérdidas dos horas de la apertura.

Estaría otro tanto tiempo en terreno negativo y por debajo de 16.000 puntos hasta que se aventuraba una apertura alcista de Wall Street, que arrancaba con una alza del 0,7 %.

Se había conocido que el presidente estadounidense, Donald Trump, que visitaba a la nueva mandataria nipona, Sanae Tikaichi, sólo le impondría aranceles del 15 % a Japón.

Casi un par de horas después de la apertura de Wall Street, la Bolsa española registraba un nuevo máximo histórico durante la sesión (intradía) en 16.105,9 puntos.

Al final de la sesión, a pesar de la caída de alguna plazas europeas, con el parqué neoyorquino en máximos históricos, el avance de la mayoría de los bancos y de las energéticas (Iberdrola presentó resultados y anunció dividendo), el mercado nacional consiguió su segundo récord consecutivo. El barril de petróleo Brent se negociaba a 64,51 dólares con una caída del 1,69 %.

Iberdrola marca las diferencias en el IBEX 35

De los grandes valores ha destacado la subida del 3,42 % de Iberdrola (primer puesto por ganancias del IBEX) tras presentar resultados y anunciar dividendo, en tanto que Banco Santander ha repuntado el 1,12 % y Repsol el 0,29 %. Bajaron Inditex, el 1,14 % (cuarta mayor caída del IBEX), Telefónica el 0,07 % y BBVA el 0,06 %.

Después de Iberdrola se ha situado Acciona con una alza del 3,05 %; Endesa ganó el 2,03 %, Banco Sabadell el 1,85 % y Acciona Renovable el 1,73 %.

Cellnex lideró las bajadas del IBEX al ceder el 2,43 %; Fluidra perdió el 1,45 %, Puig el 1,43 % y Grifols el 1,13 %.

En el mercado continuo se negociaron valores por un importe de 1.281 millones de euros. Duro Felguera encabezó las subidas (9,69 % ) tras buscar en el juzgado el acuerdo con los acreedores, y Squirrel las bajadas (-4,63 %)

La rentabilidad del bono español a largo plazo se situó en el 3,142 % y la prima de riesgo con Alemania terminó en 52,2 puntos básicos.

La onza de oro troy perdía el 0,46 %, hasta 3.963,75 dólares.

El bitcóin subía el 0,75 % y se cambiaba a 111.533 dólares.