El IBEX 35 pierde un 0,85% y los 19.700 puntos

El IBEX 35, principal índice de la Bolsa española, ha cedido este lunes un 0,85 % y ha perdido el nivel de los 19.700 puntos, con lo que se aleja de los máximos históricos del viernes, pese al tono mixto de Wall Street. De los grandes títulos, Iberdrola ha cedido un 3,81 %; e Inditex, un 2,13 %

El selectivo español ha retrocedido 168,6 puntos y termina en los 19.683,8 puntos. Pese a estas caías, en lo que va de año, el IBEX 35 se revaloriza un 13,73 %.

Dentro del índice, Iberdrola y Repsol han cotizado exdividendo y registran caídas del 3,81 % y del 1,7 % respectivamente. Sin tener en cuenta este efecto, la eléctrica retrocede un 1,92 % y la petrolera suma un 0,78 %.

Respecto a otros grandes valores, Inditex ha cedido un 2,13 %; y Telefónica, un 1,92 %; mientras que BBVA ha sumado un 0,18 %; y Santander, un 0,72 %.

Cellnex (-3,45 %), Endesa (-2,87 %) y ArcelorMittal (-2,66 %) han liderado las caídas. En la parte alta de la tabla, en cambio, han destacado Indra (1,71 %), parte de la banca y valores turísticos como IAG (1,69 %) y Amadeus (1,14 %).

El IBEX 35 ha liderado las caídas seguido por el CAC 40 de París

En Europa, con el euro en los 1,141 dólares, las principales plazas del viejo continente han cerrado en tono mixto en una jornada en la que se ha conocido que la confianza de los inversores en la eurozona mejoró significativamente en julio.

El IBEX 35 ha liderado las caídas seguido por el CAC 40 de París, que pierde un 0,33 %; y el FTSE 100 londinense, abajo un 0,26 %. Sin embargo, el DAX alemán suma un 0,15 %; y el FTSE MIB italiano, un 0,27 %.

El Euro Stoxx 50, donde cotizan las principales empresas de mayor capitalización de la región, ha retrocedido un 0,23 %.

En Estados Unidos, Wall Street ha vuelto a la actividad después del parón del viernes por la festividad del 4 de julio en tono mixto y con ganancias para las tecnológicas.

Mañana martes la empresa aeroespacial SpaceX se incorporará al Nasdaq 100, el índice de Wall Street que agrupa a las principales compañías tecnológicas no financieras.

Las bolsas, a la espera de los resultados de las tecnológicas

Con tendencia dispar cerraron también las principales plazas asiáticas. El Hang Seng de Hong Kong sumó un 1,14 %; el Nikkei de Tokio cerró en plano; la bolsa de Shanghái cedió el 0,06 %; y el Kospi corean, un 0,46 %.

En la sesión de mañana el foco estará en la presentación de resultados de grandes tecnológicas como Samsung o LG Energy Solution.

Según XTB, estas cuentas servirán para comprobar si las multimillonarias inversiones en infraestructura para IA continúan traduciéndose en un sólido crecimiento de los beneficios, una de las principales cuestiones que marcará el comportamiento de los mercados durante la segunda mitad del año.

Además, el mercado sigue pendiente de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y del tránsito por el estrecho de Ormuz.

En este contexto, el precio del petróleo brent, el crudo de referencia en Europa, se mantiene estable en los 72 dólares mientras que el West Texas (WTI, por sus siglas en inglés), de referencia en Estados Unidos, cae un 0,09 % hasta los 68,75 dólares.

Este fin de semana la OPEP+ acordó un nuevo aumento en los objetivos de producción de 188.000 barriles diarios a partir de agosto.

El precio del gas natural TTF pierde un 2,13 % con el megavatio/hora en los 44,14 euros.

El del oro desciende un 0,64 % hasta los 4.150 dólares y el de la plata pierde más de un punto porcentual hasta los 61,78 dólares.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a diez años cae hasta el 3,426 %.

El bitcóin, la criptomoneda más conocida, pierde un 0,58 % y se sitúa en 62.323 dólares.