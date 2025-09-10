El IBEX 35 recupera el 15.200 por Inditex

El IBEX 35 ha sumado este miércoles el 1,29 % y ha recuperado los 15.200 puntos impulsada por Inditex, que ha ganado el 6,52 % en bolsa tras presentar resultados, y pese al recrudecimiento de las tensiones geopolíticas y comerciales en el mundo.

El principal índice del mercado, el IBEX 35, ha repuntado 193,6 puntos, ese 1,29 %, y ha cerrado en 15.217 enteros. En el acumulado anual avanza el 31,24 %. Con el euro en 1,1724 dólares y una apreciación del 0,14 %, las principales plazas bursátiles del resto de Europa han cerrado con tendencia dispar y París ha avanzado el 0,15 % y Milán, el 0,12 %. En negativo, Fráncfort ha cedido el 0,36 %; Londres, el 0,19 % y el índice Euro Stoxx 50, donde cotizan las empresas de mayor capitalización europea, el 0,14 %.

Wall Street empezaba con tendencia mixta y al cierre de los mercados en Europa sus tres principales índices mantenían este tono y el Dow Jones cedía el 0,63 %, mientras que el S&P 500, avanzaba el 0,37 % y el Nasdaq, el 0,33 %.

En el plano macroeconómico se ha conocido que el índice de Precios al Productor (IPP) de Estados Unidos cayó el 0,1 % en agosto, y que la cifra de julio se revisó a la baja.

A la espera del BCE y el IPC de agosto en Estados Unidos

Aunque, los inversores se han mantenido también a la espera del resultado de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) y del IPC estadounidense de agosto, que se conocerán este jueves.

De vuelta al mercado nacional, Inditex, el valor con más peso del IBEX 35, ha protagonizado la jornada tras anunciar que obtuvo unos beneficios récord de 2.791 millones de euros en su primer semestre fiscal (de febrero a julio).

Sin embargo, el incremento de los beneficios de la compañía textil fue solo del 0,8 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Cabrera ha considerado que «los inversores han interpretado esta cifra como una vuelta al crecimiento», aunque, añade, «el trimestre podría acabar con un menor crecimiento ante la situación débil del sector».

De los grandes valores, Inditex ha liderado las ganancias con el 6,52 %; Banco Santander ha subido el 1,83 %; BBVA, el 1,35 %, e Iberdrola, el 0,29 %. En cambio, Telefónica ha perdido el 0,96 % y Repsol, el 0,31 %.

Puig, por su parte, ha sido el valor más castigado de la tabla (-6,92 %) pese a ganar 275 millones en el primer semestre, un 78,8 % más.

Sin cambios en el IBEX 35

Por otra parte, el Comité Asesor Técnico del IBEX 35 ha decidido mantener la composición del selectivo sin cambios, tras finalizar su reunión de este miércoles.

En el mercado de la renta fija, el rendimiento del bono soberano bajó 1,1 puntos básicos, hasta el 3,232 %, con la prima de riesgo con Alemania en 58 puntos básicos.

En el mercado de materias primas, el oro avanzaba el 0,52 % hasta los 3.645 dólares por onza y el crudo Brent, de referencia en Europa, subía el 1,48 %, con el barril en 67,37 dólares.

Respecto al mercado cripto, el bitcóin sumaba el 2,06 % y se movía en 113.819 dólares.