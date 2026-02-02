El IBEX 35 salta el listón del 18.000 por primera vez en su historia

El IBEX 35 ha subido este lunes el 1,31 % y ha cerrado por encima de la cota de 18.000 puntos por primera vez en su historia, impulsada por los bancos y el avance de las plazas europeas y de Wall Street.

El índice de referencia del parqué nacional, el IBEX 35, ha ganado 234,3 puntos, ese 1,31 %, hasta el nuevo máximo histórico de cierre de 18.115,2 puntos. En este año se revaloriza el 4,66 %. En el resto de Europa, con el euro a 1,1801 dólares y una caída del 0,42 %, Londres subió el 1,15 %; Fráncfort y Milán el 1,05 cada uno, y París el 0,67 %.

Después de cerrar la semana pasada en el máximo de 17.880,9 puntos, la bolsa iniciaba este mes con pequeñas caídas que seguían al descenso de Wall Street el viernes y de las plazas asiáticas en esta jornada.

En el parqué neoyorquino, el índice Dow Jones bajó el viernes el 0,36 %, hasta 48.892 puntos; el selectivo S&P 500 restó un 0,43 %, hasta 6.939 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió un 0,94 %, hasta 23.461 enteros.

La recogida de beneficios, también azuzada por las nuevas amenazas vertidas contra Irán por el presidente estadounidense, Donald Trump, duraba poco y la bolsa subía y se encaminaba a 17.900 puntos.

Había mejorado el mes pasado la actividad manufacturera en Japón, China, y en la zona euro, así como en Alemania, Reino Unidos, Francia e Italia. Bajaba levemente en España.

La bolsa seguía con su avance y a media sesión superaba el nivel de 18.000 puntos, un poco antes de la apertura de Wall Street.

Wall Street se apunta a las alzas

Wall Street abría con una caída del 0,25 % pero cambiaba de tendencia y subía el 0,9 % al cierre nacional. Había mejorado la actividad manufacturera estadounidense el mes pasado.

Con este apoyo, así como con el avance de las plazas europeas y de la banca, que ha ganado el 2,35 % media, la bolsa española alcanzaba un nuevo máximo histórico al cierre por encima de 18.100 puntos. El barril de petróleo de Brent perdía en torno al 5 % y se negociaba a 66,04 dólares.

Subida del 2,49% para el Santander en el IBEX 35

De los grandes valores, ha destacado la subida del 2,49 % del Banco Santander, la quinta mayor del IBEX, mientras que BBVA ganó el 2,14 %, Telefónica el 1,02 % e Inditex el 0,91 %. Bajaron Repsol, el 1,18 % (tercera empresa más bajista del IBEX) e Iberdrola, el 0,18 % %.

La mayor subida del IBEX correspondió a ArcerlorMittal, el 3,92 %; IAG avanzó el 3,63 %, Unicaja el 3,05 % y Banco Sabadell el 2,75 %.

Solaria encabezó las pérdidas del IBEX (-2,47 %), Endesa cedió el 1,38 %, con Repsol a continuación, seguida de Acciona Renovables, que perdió el 1,03 % e Indra el 0,73 %.

En el mercado continuo destacaron la subida del 5,31 % de Adolfo Domínguez y la bajada del 4,8 % de Berkeley.

La rentabilidad de la deuda española a largo plazo bajó dos centésimas, hasta el 3,23 % y la prima de riesgo con Alemania terminó el 36,4 puntos básicos.

El oro aminoraba su caída esta hora y se cambiaba a 4.665,6 dólares, con un descenso cercano al 5 %, mientras que la plata bajaba el 8 %, hasta 78 dólares.

El bitcóin ganaba el 3,35 % y se negociaba a 78.990 dólares.