El IBEX 35 sube el 0,55% y recupera el 3,7% en la semana

El IBEX 35 ha subido un 0,55 % este viernes y ha cerrado por encima de los 18.200 puntos en una jornada en la que los inversores han estado pendientes de los avances entre Estados Unidos (EE.UU.) e Irán sobre el conflicto, en el marco de las conversaciones previstas entre los dos países para este fin de semana.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ha ganado 99,4 puntos, ese 0,55 %, y ha cerrado en los 18.204,3 puntos, un nivel que no se veía desde el pasado 27 de febrero, el día anterior al inicio del conflicto en Oriente Medio. En la semana, el selectivo español ha acumulado ganancias del 3,7 % y en lo que va de año se revaloriza el 5,2 %.

En el resto de las principales plazas bursátiles en Europa han cerrado con tendencia mixta y Milán ha sumado el 0,59 %; el índice Euro Stoxx 50, donde cotizan las empresas de mayor capitalización del Viejo Continente, el 0,51 %; París, el 0,17 %. Londres y Fráncfort, por su parte, han cerrado planas (-0,03 % y -0,01 %, respectivamente).

Wall Street abría la sesión con tendencia mixta y al cierre en Europa sus tres principales índices continuaban con el mismo tono, en una jornada que se mantiene pendiente de la evolución en las tensiones entre EE.UU. e Irán de cara a las conversaciones que los dos países mantendrán este fin de semana en Islambad, Pakistán.

En el plano macroeconómico, se ha conocido que la inflación en EE.UU. subió el 0,9 % en marzo, hasta situarse en el 3,3 % interanual, la tasa más alta desde mayo de 2024.

Repsol sufre en el IBEX 35

De vuelta al mercado nacional, Repsol ha perdido un 5,76 % como el valor más castigado del IBEX 35, después de conocerse el recorte en la estimación del beneficio por acción de Citi; por detrás, Solaria ha bajado un 3,71 %; e Indra, un 3,41 %.

BBVA ha liderado los avances (2,58 %), seguido de ArcelorMittal (2,56 %) y Unicaja (1,85 %).

En el mercado de las materias primas, el petróleo iniciaba la jornada con avances pero posteriormente ha mantenido un tono plano durante la mayor parte de la sesión y se ha movido en el entorno de los 96 dólares en el caso del barril de brent, de referencia en Europa.

Tras el cierre de las bolsas europeas, sin embargo, este petróleo subía el 1,5 % y superaba los 97 dólares por barril, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya afirmado que los buques de guerra estadounidenses están siendo recargados con munición por si fallan las conversaciones con Irán, según ha publicado the New York Post.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía el 1,34 % y superaba los 99 dólares por barril, mientras que el precio del gas natural, por su parte, ha bajado el 1,47 % este viernes, hasta los 43,86 euros por megavatio hora (MWh).

El oro subía el 0,22 % y la onza se movía en los 4.777 dólares y en en el mercado de la renta fija, el rendimiento del bono soberano nacional subió 8,9 puntos básicos, hasta el 3,514 %.

En el mercado de las divisas, el euro se fortalecía el 0,27 % frente al dólar, en 1,1731 dólares al cambio y en el de criptodivisas, el bitcóin repuntaba el 0,5 % y se acercaba a los 72.800 dólares.