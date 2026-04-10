El ICAC descarta infracciones en la auditoría de las cuentas de Grifols

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha remitido al juez que investiga si la firma de análisis Gotham publicó información engañosa sobre Grifols un informe que descarta infracciones en la auditoría realizada por KPMG de las cuentas de la empresa y propone el archivo de la causa.

El informe, al que ha tenido acceso EFE, lo ha aportado el ICAC a la causa abierta tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra la firma de análisis Gotham City, el fondo General Industrial Partners (GIP) y varios de sus directivos por supuestamente lanzar al mercado información sesgada y engañosa sobre la credibilidad de Grifols.

Entre esa supuesta información engañosa figuran una serie de tuits en los que Gotham aseguraba que Grifols manipulaba su deuda y consolidaba incorrectamente diversos conceptos.

En un informe de más de 60 páginas remitido al titular del juzgado central de instrucción nº 4, José Luis Calama, el ICAC indica que, del análisis realizado, se desprende que «no hay indicios acreditados de la existencia de infracciones graves o muy graves» en la auditoría que KPMG llevó a cabo de las cuentas de la compañía de hemoderivados.

La actividad de Gotham provocó una fuerte caída en bolsa de las acciones de Grifols

Por ello, el ICAC propone «archivar la investigación realizada respecto de la auditoria de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 de Grifols y sus sociedades dependientes».

El documento destaca que la actuación de los auditores «no evidencia posibles incumplimientos de las normas de auditoría por parte del auditor en su auditoría del ejercicio 2023, que pudieran tener un efecto significativo sobre el resultado de su trabajo y, por consiguiente, en su informe».

La actividad de Gotham provocó una fuerte caída en bolsa de las acciones de Grifols y llevó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a abrir un expediente a la compañía de hemoderivados por defectos en su información financiera y otro a Gotham por una posible manipulación de mercado.

En septiembre de 2024, la CNMV abrió sendos expedientes sancionadores a Gotham y a GIP por una posible manipulación del mercado; y a Grifols por defectos en su información financiera.

El supervisor bursátil constató en distintos informes que faltaba el desglose de algunos conceptos y existían incorrecciones puntuales por parte de Grifols.