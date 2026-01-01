El oro se dispara el 65% en 2025, su mejor ejercicio en 46 años

El oro, uno de los activos considerado refugio en tiempos de incertidumbre, acaba el año con una fuerte subida del 65 %, la mayor desde 1979, según datos del mercado.

La cotización de la onza troy de oro, a falta de unas horas para el cierre del año, se sitúa cerca de los máximos históricos que alcanzó el pasado día 26 de diciembre en 4.549,92 dólares por onza.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, el oro se negociaba a las 16 horas (15 GMT) a 4.343 dólares, con una subida del 0,1 % respecto al cierre del martes.

El oro ha sido, junto con la plata, uno de los activos estrella de 2025, favorecido por un contexto de fuertes tensiones geopolíticas y comerciales, afectado además por la debilidad del dólar, y, sobre todo, aupado por las compras de los bancos centrales.

Todo ello ha provocado una fuerte demanda por parte de los inversores. El conjunto del año ha supuesto el mayor flujo hacia ETFs (fondos cotizados) de oro en al menos cinco años, con casi 400 toneladas añadidas solo en el primer semestre, según el Consejo Mundial del Oro.

El metal amarillo terminó el año pasado en 2.624,5 dólares, y desde el arranque de este ejercicio ha mantenido una tendencia alcista que le ha llevado a cerrar su mejor ejercicio desde 1979, cuando se revalorizó el 126,55 %.

El oro encadena tres ejercicios consecutivos de subidas

Con este incremento, el oro encadena tres ejercicios consecutivos de subidas, ya que en 2023 avanzó un 13,10 % y en 2024 el 27,22 %.

Los expertos esperan casi unánimemente que el oro siga aumentando su precio en 2026.

El director de Analisis de Renta Variable de Singular Bank, Nicolás López, ha justificado la subida de los metales preciosos como una de las «sorpresas» del año y ha comentado que «no es fácil explicar» su revalorización.

Sin embargo, ha comentado que en parte se debe a que «los bancos centrales están diversificando sus reservas desde el dólar hacia otro tipo de activos y han estado comprando metales preciosos» y a que «el dólar se ha estado depreciando», sobre todo por «las políticas de Trump».

López ha añadido que así se han favorecido «alternativas al dólar hacia activos reales que no se deprecien», que ha provocado «quizás un exceso de especulación y se ha producido este movimiento tan fuerte que creemos que tendrá que tendrá que estabilizarse y quizás corregir en los próximos meses».

Por su parte, el director de inversiones financieras en Mutualidad, Pedro del Pozo, prevé que el oro se mantenga al alza, en un contexto geopolítico «muy, muy incierto», en el que los bancos centrales «siguen haciendo acopio de metales preciosos y en el que muchas economías, sobre todo emergentes, están acudiendo a los metales preciosos como alternativa para el dólar».