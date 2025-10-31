El ‘run-run’ del dividendo sacude a Telefónica en la Bolsa

Telefónica ha estado sometida este viernes a la presión de los inversores en bolsa ante el posible recorte de su dividendo como parte de su nuevo plan estratégico que presentará el próximo día 4 de noviembre. El motivo principal de esa caída es que se ha extendido por el mercado esa idea de que la multinacional española reducirá su retribución a los accionistas, por tanto, el mercado ha adecuado la cotización del valor a una rentabilidad por dividendo nueva si finalmente se recorta el devengo. El actual binomio entre cotización y dividendo de Telefónica da un rendimiento próximo al 7%. Al final de la jornada, la acción ha perdido el 1,81% y ha cerrado a 4,39 euros. La rentabilidad esperada por dividendo queda en el 6,84%.

‘Momento sputnik’

Según desveló el presidente de Telefónica, Marc Murtra, el pasado 20 de octubre, en su nuevo plan estratégico el grupo de telecomunicaciones tendrá la vista puesta en liderar el proceso disruptivo que se espera en Europa, que será «muy fuerte» y que se producirá en un contexto en el que se vive un «momento sputnik» (de punto de inflexión) en materia tecnológica.

Así lo señaló, el presidente de Telefónica, Marc Murtra, que participó en el XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que se refirió al plan estratégico que la compañía presentará el 4 de noviembre al mercado, en el marco del día del inversor y coincidiendo con la presentación de resultados de enero a septiembre de 2025.

En su opinión, se ve que va a haber una disrupción en el mercado de las telecomunicaciones en Europa, que es «difícil» predecir cuándo se va a producir porque depende de «muchos actores», pero que se espera que ocurrirá en un contexto en el que Europa va por detrás de EE. UU. y China en materia tecnológica.

La multinacional española de las telecomunicaciones se plantea en su nuevo plan estratégico liderar esa disrupción en el Viejo Continente, donde se ubican tres de sus cuatro mercados principales (España, Alemania y Reino Unido).

Para ello, ha preparado un nuevo marco estratégico, en el que la multinacional entienda dónde se está y hacia dónde se quiere ir, todo ello con un equipo para ejecutar el plan y un seguimiento «muy claro» del mismo.

Europa y el ‘momento Sputnik’, según Marc Murtra, presidente de Telefónica

Europa, según lo calificó, está «viendo un momento Sputnik» (punto de inflexión), en el que ha perdido el desarrollo de las nuevas tecnologías en los últimos 15 y 20 años, pero donde «no todo está escrito» y se puede hacer que esta situación cambie.

En el Viejo Continente hay 38 empresas de telecomunicaciones, que invierten unos 700 millones de euros cada una, mientras que en Estados Unidos hay 3 que invierten 20.000 millones.

Consideró que Telefónica, que está entre las «tres o cuatro» empresas de telecomunicaciones más importantes de Europa, puede ayudar a este cambio.

Cree que España puede jugar un papel claro, porque tendrá ingenieros y personal cualificado, un recurso escaso en Europa. En su opinión es un país serio y ordenado «más allás de los tópicos» y es un mercado aún por desarrollar.

Murtra volvió a incidir en la necesidad de un cambio del marco regulatorio y que sea simétrico para las empresas españolas y las que operan en el país que proceden de otros lugares del mundo.

Suspensiones de dividendo de Telefónica

Y quizás Telefónica necesita retirar recursos financieros del pago de dividendo y destinarlos a esta gran inversión que se avecina. Ya lo hizo Juan Villalonga, presidente de Telefónica entre 1996 y 2000, que suspendió el dividendo en efectivo en 1998 y lo cambio por la entrega de acciones por la gran inversión de los que en la década del 2000 era el auge de las punto.com, las denominadas TMT (Tecnología, Medios, Telecomunicaciones).

El dividendo en efectivo, ya con César Alierta al frente, estuvo suspendido hasta el año 2002. Se restableció en 2003 para volverse a suspender, aunque esta forma tanto en efectivo como en títulos, en 2012 y recuperarse un año más tarde.