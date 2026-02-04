El Santander convence a analistas con su apuesta por Estados Unidos, pero la acción baja

La apuesta del Banco Santander por Estados Unidos, tras el anuncio de la compra del Webster Bank por unos 10.300 millones de euros, parece convencer a las firmas de análisis, que elogian la estrategia y el hecho de que el banco español mantenga sus planes de remuneración al accionista.

Sin embargo, las dudas a corto plazo entre los inversores de cómo se financiará la compra, provocaba que los títulos del Santander retrocedieron desde el inicio de la sesión en la Bolsa española más del 4 %, después de que en la víspera se dejaran un 6,81 % en Nueva York, tras el anuncio del acuerdo para comprar Webster Financial Corporation, la matriz de Webster Bank, que llegó tras el cierre de los mercados en Europa.

A medida que avanzaba la mañana y se iban publicando informes de analistas, la acción del Santander redujo sus pérdidas, pero al cierre de la sesión se anotó una caída del 3,48 %, la segunda mayor del IBEX.

La presidenta del Santander, Ana Botín, se mostró confiada en la víspera de que la compra del banco estadounidense era una «magnífica» operación y que, cuando se entendiera, iba a recibirse bien por el mercado.

Barclays cree que es una operación estratégica y financieramente sólida y ha atribuido la «cautelosa» reacción inicial del mercado a la preocupación de los inversores por el cambio de mensaje del Santander, que hasta ahora había dicho que priorizaba el crecimiento orgánico y las recompras de activos sobre las fusiones y adquisiciones.

Webster es una franquicia complementaria y de alta calidad

Webster es una franquicia complementaria y de alta calidad, que ofrece una vía fiable para que el Santander obtenga mayor rentabilidad en Estados Unidos, sostiene Barclays, que da por bueno el objetivo de sinergias o ahorros de aproximadamente 800 millones de dólares.

Los analistas de Renta 4 destacan que la operación aportará más diversificación al Santander que, junto con la compra del británico TSB el año pasado, reducirá el peso que tiene ahora el grupo que preside Ana Botín en Latinoamérica y, por tanto, la exposición a monedas débiles frente al euro, dólar y la libra.

Además, esta firma subraya que esta nueva compra permite al Santander posicionarse como un referente en Estados Unidos y ampliar allí su presencia en banca comercial, por lo que espera en adelante una reacción positiva de la cotización del Santander.

El Santander desveló que en 2025 batió un nuevo récord de beneficios

Desde Mediobanca creen que la operación ha sido recibida con descensos en bolsa porque el Santander había descartado compras en ese país y otras inversiones que había hecho en el pasado en Estados Unidos habían sido desafortunadas, pero ahora Webster puede ser «la solución» al problema del bajo rendimiento del Santander en ese país.

La compra se pagará un 65 % en efectivo y el 35 % restante a través de acciones de nueva emisión del Santander o de ADR (certificados negociables), lo que equivale a 12.200 millones de dólares o unos 10.300 millones de euros, según el cambio actual.

En paralelo al anuncio de esta adquisición, el Santander desveló que en 2025 batió un nuevo récord de beneficios, 14.101 millones de euros, un 12 % más, y dejó claro que la compra no va alterar su plan de remuneración al accionista, que incluye una recompra de acciones de 10.000 millones de euros.

De hecho, este mismo miércoles iniciaba la recompra de 5.000 millones de euros, que se suma a la de 1.700 millones ya completado y a la de 3.300 millones que llevará a cabo entre el segundo semestre del presente año y el primero de 2027