El Santander reduce el 1,32% el capital tras cerrar la recompra de 1.700 millones en acciones

El Banco Santander ha anunciado este martes que el programa de recompra de acciones en el que destinaba 1.700 millones ha culminado y el grupo ha reducido su capital social en aproximadamente un 1,32 % para aumentar el beneficio por acción y mejorar así la remuneración a sus accionistas.

En una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el banco explica que ha adquirido unos 196 millones de acciones propias, como ha ido detallando de forma periódica, y que equivalen a ese 1,32 % del capital.

La finalidad del programa de recompra pasa por reducir el capital social del banco mediante la amortización de las acciones adquiridas en el marco del mismo, reducción que quedó autorizada por el Banco Central Europeo el pasado 24 de julio de 2025.

Una vez concluida la recompra de títulos, el Santander ha reducido su capital social en un importe de unos 98 millones de euros, mediante la amortización de los cerca de 196 millones de acciones propias.

Desde 2021 el grupo que preside Ana Botín ha llevado a cabo nueve programas de recompra con cargo a los resultados en los que ha adquirido más de 2.651 millones de acciones, aproximadamente el 15,3 % de sus títulos en circulación en esa fecha.