Ferrovial anuncia un dividendo por 342 millones que pagará en efectivo o nuevas acciones

Ferrovial ha anunciado un dividendo a cuenta por un importe total de 342 millones de euros, que la compañía pagará en efectivo o en nuevas acciones, aunque tanto el valor del dividendo por título como el número de acciones necesarias para recibir una nueva está todavía por concretar.

Según ha notificado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el valor del dividendo por acción se anunciará el 23 de octubre y el importe se realizará con cargo a reservas.

El accionista podrá elegir entre el efectivo o nuevas acciones, ha informado Ferrovial.

El número exacto de acciones necesarias para conseguir un nuevo título se determinará sobre el número de acciones en circulación en la fecha ex-dividendo (fecha a partir de la cual los nuevos compradores no tendrán derecho a recibirlo), que será el 24 de octubre en mercados europeos y el 27 en el Nasdaq.

Ferrovial calculará entonces el ratio de forma que el valor bruto en euros del dividendo en acciones sea aproximadamente igual al dividendo bruto en efectivo.

Los accionistas de Ferrovial pueden decidir el pago en efectivo o en acciones entre el 28 de octubre y el 11 de noviembre

Los accionistas del grupo presidido por Rafael del Pino podrán elegir entre recibir el dividendo en efectivo o en acciones desde el 28 de octubre hasta el 11 de noviembre y si no se realiza ninguna elección durante el periodo correspondiente, se considerará que se ha optado por el dividendo en acciones, ha informado la compañía.

Ferrovial comunicará el 20 de noviembre el anuncio del ratio y del número de nuevas acciones que se emitirán, mientras que será el 3 de diciembre cuando se realice el pago del dividendo y la emisión de nuevas acciones.