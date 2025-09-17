IAG amortiza bonos por 490 millones en dos días tras una nueva recompra por 119,3 millones

El grupo aéreo IAG amortizará bonos por 490 millones de euros, tras anunciar este que recomprará y cancelará bonos por 119,3 millones de euros, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

IAG, al que pertenecen Iberia y British Airways, anunció este mismo lunes que había completado la recompra parcial de dos series de bonos por valor de 371 millones de euros, emitidos con vencimiento a 2027 y 2029.

En esta nueva tanda, la aerolínea ha decidido amortizar anticipadamente el importe agregado nominal restante de los bonos con vencimiento a 2029.

En estos momentos, el importe nominal agregado pendiente de amortización para las dos series, la de 2027 y la de 2029, se rebaja desde los 252 millones de euros a los 133,2 millones de euros.

Quedan pendientes por amortizar 133,2 millones de euros de bonos de IAG

En concreto, quedan pendientes por amortizar 133,2 millones de euros en la emisión que vence en 2027, mientras que a través de esta amortización, cancelará el importe pendiente en la serie de 2029.

El pasado 1 de septiembre, el grupo aéreo anunció ambas ofertas de recompra de bonos para dos emisiones que tenía en circulación, de 500 y 700 millones de euros de importe nominal agregado, con vencimiento en 2027 y 2029, respectivamente.

Además, el 8 de septiembre comunicó que el precio de compra era del 98,48 % para los bonos de 2027, con importe nominal de 89,9 millones, y del 103,73 % para los de 2029, con importe nominal de 281,2 millones.