El IBEX 35, plano para terminar la semana del récord histórico

El IBEX 35 ha cerrado este viernes prácticamente plano, con una mínima caída del 0,05 %, atenta a las recogida de beneficios tras las subidas de principio de semana y por las caídas del resto de las plazas europeas y las dudas de Wall Street en sus primeros compases de negociación. Entre los valores que hoy han presentado resultados destaca la caída del 5% de Mapfre, la de casi el 3% de Acerinox, la del 0,43% de Unicaja o la subida del 1,39% de CaixaBank.

El principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35, ha cedido levemente, 7,7 puntos, ese insignificante 0,05 %, hasta 16.032,6 puntos. En la semana sube el 1,08 % y en octubre (cuarto mes consecutivo al alza), el 3,6 %. Las ganancias acumuladas en el año se elevan al 38,27 %.

El mercado nacional pasó la mayor parte de la sesión rondando el nivel de cierre de la víspera y terminó con pérdidas por el retroceso de los parqués europeos y la falta de rumbo de la plaza neoyorquina. El barril de petróleo Brent subía el 0,03 % y se negociaba a 65,02 dólares.

Entre los grandes del IBEX 35 destaca el alza del BBVA y la caída de Telefónica

De los grandes valores destacó la caída del 1,81 % de Telefónica porque podría rebajar el importe de su dividendo, en tanto que Repsol cayó el 0,75 %. Subieron BBVA, el 0,9 % (quinta mayor alza del IBEX); Banco Santander, el 0,87 %; Inditex, el 0,06 %, e Iberdrola cerró plana.

