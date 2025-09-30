Inditex lidera el nuevo máximo anual del IBEX 35

El IBEX 35 ha avanzado el 1,04 % este martes, ha conquistado los 15.400 puntos y ha alcanzado un nuevo máximo histórico, en una jornada que ha estado marcada por la subida de casi el 3% de su mayor valor por capitalización, la multinacional textil Inditex.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ha sumado 158,7 puntos, ese 1,04 %, y ha cerrado en los 15.475 enteros, su mejor nivel desde mediados de diciembre de 2007. En lo que va de año sube el 33,46 %. En el resto de Europa, las principales plazas bursátiles han cerrado con tendencia alcista y Fráncfort ha subido el 0,57 %; Londres, el 0,54 %; Milán, el 0,4 %; y París, el 0,19 %.

El índice Euro Stoxx 50, donde cotizan las empresas de mayor capitalización del Viejo Continente, ha repuntado el 0,42 %.

Los mercados internacionales han mantenido la cautela ante el riesgo del cierre de la Administración de EE.UU., cuyo plazo para alcanzar un acuerdo de financiación finaliza este mismo martes antes de la media noche, con el cierre del ejercicio fiscal.

Wall Street abría con tono mixto y al cierre de las bolsas europeas sus tres principales índices cotizaban con pérdidas y el Dow Jones perdía el 0,34 %; el Nasdaq, el 0,2 %; y el S&P 500, el 0,12 %.

En el plano macroeconómico se ha conocido que la inflación alemana repuntó hasta el 2,4 % interanual en septiembre; la francesa, hasta el 1,2 %; y el IPC italiano se mantuvo en el 1,6 %, según los datos adelantados.

En EE.UU. las vacantes de empleo en agosto, según la encuesta JOLTS, se incrementaron más de lo esperado (7,227 millones).

Inditex, clave en el máximo anual del IBEX 35

De los grandes valores, Inditex ha subido el 2,67 %, como el segundo mayor ascenso del IBEX; Banco Santander, el 1,45 %; Telefónica, el 1,24 %; BBVA, el 0,62 %, e Iberdrola, el 0,44 %. Se ha desmarcado Repsol, que ha perdido el 2,3 %, como la tercera mayor caída de la tabla.

Solaria ha sumado el 5,27 % como el valor más alcista de la tabla.

Dentro del mercado de las materias primas, el oro subía un ligero 0,09 %, con la onza en 3.837 dólares, y el petróleo Brent, de referencia en Europa, perdía el 1,35 %, hasta 67 dólares por barril, ante la posibilidad de que la OPEP+ incremente la oferta de crudo para noviembre en su próxima reunión.

En el mercado de las divisas, el euro cotizaba plano, en 1,1727 dólares.

Respecto al mercado de la renta fija, el rendimiento del bono soberano nacional sumó 0,6 puntos básicos, hasta el 3,255 %.

En el mercado de criptoactivos, el bitcóin subía el 0,15 %, hasta 109.365 dólares.