Indra se dispara el 7,52% en el IBEX 35 tras elevar su participación UBS y ante el consejo de este miércoles

La acción Indra ha subido el 7,52 % en bolsa y el precio de la acción terminó en máximos históricos, impulsada por la inmediatez mañana de la renovación de su consejo y tras elevar el banco suizo UBS recientemente su participación en la compañía.

A ello se suma la concesión el pasado 15 de octubre de 880 millones de euros por el Gobierno en varios créditos, la renovación mañana de su consejo, y el inminente cierre de la compra del 90 % de Hispasat.

Al cierre bursátil, cada título de Indra ha ganado 3,46 euros, ese 7,52 % (la mayor subida de las empresas de índice IBEX 35 y la segunda de toda la Bolsa española), hasta el récord de 49,46 euros. En el año se revaloriza el 191,55 %, la mayor de todo el mercado.

Las acciones de Indra reciben un impulso tras elevar recientemente UBS su participación

Las acciones de Indra reciben un impulso tras elevar recientemente UBS su participación desde el 5,2 % hasta el 5,8 %; a lo que se une la concesión este mes por el Gobierno de préstamos a empresas para el desarrollo de programas del plan de defensa por importe de 6.890 millones de euros sin intereses, de los que 880 millones corresponden a Indra, y cuyo objetivo es llegar al 2 % del PIB.

El pasado día 15, cuando el Gobierno aprobó este crédito, la cotización de Indra ya llegó a registrar el récord intradía de 43,6 dólares, con una subida del 7,6 % respecto al cierre de la víspera.

A la reciente consecución de dichos 880 millones de euros por parte de Indra, se suma la celebración mañana de la reunión de su Consejo de Administración, en la que se prevé la renovación de seis vocales y el inminente cierre de la compra del 90 % de Hispasat por 725 millones de euros, prevista para noviembre.

La compra de Hispasat, según los analistas de XTB, fortalecerá la posición de Indra en el ámbito espacial, con la mirada puesta en la integración del gran proyecto conjunto de Airbus, Leonardo y Thales. En paralelo, Indra amplía sus capacidades en vehículos militares, drones y sistemas antidrón gracias al flujo de capital continuo que entra en la cotizada española.

Consejo este miércoles

El Consejo de Administración de Indra prevé analizar este miércoles la operación de compra de Hispasat a Redeia, así como la renovación de seis consejeros de la compañía, cinco de ellos independientes y uno dominical, según han informado a EFE fuentes conocedoras del asunto.

Está previsto que el Consejo analice en esa sesión las novedades surgidas en la operación de compra de Hispasat a Redeia desde que la aprobó el pasado enero, en un contexto en el que se comunicará a seis consejeros que su mandato expira el 28 de octubre, un día antes de que la compañía presente al mercado los resultados de los nueve primeros meses del año.

Según han informado a EFE fuentes conocedoras de la situación, no todos los consejeros repetirán en el cargo, aunque todos ellos continuarán en sus sillones hasta que se celebre la junta de accionistas, que se convocará previsiblemente antes de que acabe el año.

Los consejeros independientes que finalizan su mandato son Belén Amatriain, Virginia Arce, Coloma Armero, Olga San Jacinto y Bernardo Villazán. A estos se suman uno dominical, representante de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Juan Moscoso.

Belén Amatriain es la presidenta de la comisión ‘ad hoc’ creada para estudiar la operación de fusión entre Indra y Escribano, empresa de la que el presidente de Indra, Ángel Escribano, tiene el 50 % del capital junto a su hermano, Javier, que también es consejero de Indra.

De esta comisión dimitió Bernardo Villazán por razones personales, según adujo entonces.

Comisión ‘ad hoc’

Los otros dos consejeros que están en esta comisión ‘ad hoc’ son Eva María Ferández y Josep Oriol.

En cuanto a la operación de fusión entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering, las fuentes no esperan que se analice en esta sesión el informe elaborado por la comisión creada para tratar este asunto, aunque no descartan que se pueda plantear algún aspecto de la hipotética operación.

Lo que sí se volverá a analizar previsiblemente es la operación de Hipasat, que ya se trató en enero, pero se prevé que se presenten las novedades surgidas desde entonces.

Mientras, Indra está a la espera de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorice esta operación de compra, lo que se producirá antes de un mes en caso de que se resuelva el asunto en primera fase.

En caso de que el organismo regulador del mercado apruebe la compra, la junta de accionistas deberá aprobarla en una sesión que se espera que se convoque antes de fin de año.

Indra llegó a un acuerdo en enero con Redeia para adquirir su participación del 89,68 % en Hispasat por un importe de 725 millones de euros. Esto incluye también el 43 % del capital social de Hisdesat.