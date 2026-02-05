Escribano intenta detener el desplome de Indra en Bolsa desmintiendo sus diferencias con la Sepi

Indra, uno de los mejores valores de la bolsa en 2025 y con un gran arranque en 2026, ha visto truncado su buen momento en el IBEX 35 por las diferencias existentes entre sus dos principales socios: la pública Sepi, con el 28% del capital, y Escribano, con el 14%. La Sepi no es muy partidaria, pese a que el consejo de la tecnológica autorizó a su CEO, José Vicente de los Mozos, a iniciar negociaciones para una posible unión, a esa operación de fusión.

Las acciones de Indra rebotaban este jueves sobre el parqué (2,22%) después de que la compañía informara de que los órganos de gobierno «continúan operando con normalidad» pese a las especulaciones surgidas sobre el posible relevo del presidente de la compañía Ángel Escribano, que aseguró que trabaja para hacer una empresa «más fuerte y sólida».

Los accionistas acumulan una pérdida de 11,42 euros por acción desde el lunes, casi un 20%

Al cierre, el precio de las acciones de la empresa de tecnología, que comenzaron la sesión con caídas, como las dos jornadas precedentes, ha quedado en los 47,48 euros, frente a los 58,90 euros con los que cerró el lunes. Es decir, que ha perdido en tres sesiones 11,42 euros, casi el 20% de su valor.

En la víspera, la compañía se dejó el 5,68 %, y el martes, el 8,45 %, de forma que, en el acumulado de lo que va de año, se deja el 3,58 % de su valor bursátil.

Escribano ha reafirmado este jueves su determinación en trabajar en la construcción de una empresa tecnológica «más fuerte y sólida».

Este repunte también se fundamenta en que el análisis de una «potencial operación» con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), propiedad del presidente de Indra, y de su hermano, Javier, «sigue su curso».

EM&E es el segundo accionista de Indra, con un 14 %, de las acciones de Indra, compañía de la que el 28 % es de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

SEPI, que tiene tres consejeros en Indra, «no tiene sobre la mesa» el posible relevo de Escribano en estos momentos, según han informado a EFE fuentes conocedoras de la situación, en un contexto de especulaciones sobre el posible relevo de Escribano que acaba de cumplir un año en el cargo. E

El relevo de Escribano como presidente de Indra no es una opción que se esté contemplando, según ha filtrado la Sepi a los mercados

Según han informado este jueves a EFE «fuentes conocedoras», el relevo de Escribano no es una opción que se esté contemplando, pese a que las especulaciones al respecto han alimentado la reciente caída en bolsa de la tecnológica española.

SEPI no ha querido hacer comentarios sobre este asunto, aunque sí lo ha hecho sobre su posición con respecto a la compra de EM&E -controlada al 100 % a partes iguales por el presidente de Indra y por su hermano Javier- para afirmar que aún no tiene una decisión tomada.

El Consejo de Administración de Indra -en el que SEPI está representada- aprobó en diciembre por unanimidad buscar un encaje estratégico de EM&E. Además, la semana pasada se autorizó a su consejero delegado, José Vicente de los Mozos, a negociar distintas alternativas, ya que no está claro que sea a través de una fusión de ambas firmas.

SEPI ha dicho este jueves que se pronunciará sobre la operación donde corresponde, es decir, en los órganos de gobierno de la compañía.

«Evidentemente SEPI tiene opinión sobre las distintas alternativas, unas las apoyaríamos y otras no. Pero esa decisión se tomará cuando el asunto sea sometido al Consejo de Administración».