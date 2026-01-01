La Bolsa española permanecerá cerrada por Año Nuevo

La bolsa española. conformada por las cuatro bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, no abrirán sus puertas este jueves 1 de enero, al celebrarse el Año Nuevo, pero sí volverán a la actividad mañana viernes.

En la víspera, la Bolsa española operó solo media sesión, hasta las 14 horas, con motivo de la celebración de Nochevieja.

Para 2026, Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha establecido un total de cinco festivos, uno menos que en 2025, al caer el 26 de diciembre en sábado.

Además de este primer día de enero, el mercado español no cotizará el próximo 3 de abril, Viernes Santo; el lunes 6 de abril, Lunes de Pascua; el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, y el 25 de diciembre.

En 2005 la Bolsa española abordó una progresiva reducción de sus días festivos para coincidir con los principales parqués europeos, que cerraban menos días que en España.