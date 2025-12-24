La Bolsa española sube el 48% en 2025 con varios valores doblando precio

La Bolsa española ha terminado una semana más corta por las fiestas de Navidad prácticamente plana, apenas con una subida del 0,08 %, en la que el martes alcanzó un nuevo máximo histórico en 17.182,8 puntos. Ese récord conseguido en 2025 se traduce en una subida del índice IBEX 35 superior al 48% con varios de sus valores doblando precio de cotización este ejercicio.

Así, el IBEX 35 logra cerrar su quinta semana consecutiva de ganancias a pesar de que este miércoles, en el que ha operado sólo media sesión, ha caído el 0,06 %, hasta los 17.172,9 puntos, frente a los 17.158 puntos con los que cerró el lunes.

El selectivo alcanzó el martes un nuevo máximo histórico al terminar en 17.182,8 puntos aunque ni ayer ni hoy ha conseguido superar el máximo intradía que alcanzó el pasado viernes cuando ese situó en 17.218,3 puntos.

En el transcurso de la sesión de este miércoles, el selectivo no ha logrado superar ese máximo intradía, situándose durante la mañana en 17.206,5 puntos.

Empresas del IBEX 35 que superan el 100% de subida en su valor en Bolsa

En lo que va de año acumula una subida del 48,11 %. A una semana de finalizar el año se han dado en la bolsa revalorizaciones que superan el 100 %; entre las que se sitúan Indra, con el 179,9 %; Unicaja, con el 128,5 %; Santander, con el 127,5 %; Solaria, con el 126,2 %; BBVA, con el 117,1 %; y Caixabank, con el 107,2 %.

La penúltima semana bursátil del año que termina hoy -no abrirá hasta el próximo lunes- ha registrado escasos movimientos en los mercados al haber muy poco volumen de negocio, y de hecho este miércoles ya han permanecido cerradas las bolsas de Fráncfort y Milán por Navidad.

Los analistas coinciden en que el año en bolsa ya está hecho, ya que esta semana sólo abrirá Wall Street el próximo viernes; mientras que la próxima semana solo estarán a pleno rendimiento las bolsas europeas el lunes y martes, mientras que el día 31 volverán a operar sólo media sesión.

Escasos movimientos

Prueba del escaso movimiento que han registrado esta semana los mercados, según el analista de iBroker Antonio Castelo, es que apenas los índices reaccionaron el martes a la sorpresa que supuso la publicación de la revisión al alza del PIB de EE.UU., del tercer trimestre del año, situándolo en el 4,3 % anualizado frente al 3,3 % esperado.

A ello se suma que el pasado viernes se conoció que el Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. se moderó en noviembre hasta el 2,7 % interanual, tres décimas menos que en septiembre.

El mercado parece seguir descontando que esta combinación de más crecimiento y todavía elevada inflación por sí solos no cambian el guión, con una economía que llega a fin de año más fuerte de lo previsto, por lo que la senda de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal estadounidense (Fed) para el próximo año podría ser algo más gradual de lo que algunos inversores esperaban.

Oro y plata

En cuanto a las materias primas, el oro ha vuelto a batir un nuevo récord esta semana al superar el precio de la onza los 4.500 dólares hoy de madrugada, un máximo que no ha logrado mantener; mientras que la plata también registró un nuevo máximo por encima de los 72 dólares, perdiendo ese nivel poco después.

El precio del petróleo se ha mantenido estable esta semana, en torno a 62 dólares el barril, registrando una subida en la semana del 0,59 %.

Por su parte, el euro se ha mantenido estable con leves subidas en la semana, llegando a alcanzar los 1,18 dólares a primera hora del miércoles.

La semana bursátil termina con el rendimiento del bono alemán a diez años en el 2,867 %; y la del español en el 3,292 %; mientras que el bitcóin sigue manteniéndose por debajo de los 90.000 dólares, en torno a 87.000 dólares.