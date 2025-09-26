La familia Serra Farré vuelve a rebajar el precio de la opa sobre Catalana Occidente

La compañía Inocsa, el vehículo de inversión de la familia Serra Farré, ha ajustado la contraprestación de la opa sobre la aseguradora Catalana Occidente tras los últimos dividendos repartidos por ambas empresas, de manera que el nuevo canje en efectivo quedará en 49 euros por acción. La oferta inicial era de 50 euros, que luego rebajo a 49,45 euros y que ahora queda un euro por debajo de los ofrecido cuando la CNMV aprobó la opa.

En una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Inocsa, que es el mayor accionista de la aseguradora catalana con un 62%, detalla este viernes que este precio está sujeto al abono de los nuevos dividendos el próximo 8 de octubre y tiene en cuenta de forma acumulada el ajuste como resultado de los abonados el 8 de mayo y 9 de julio de 2025.

Alternativamente a estos 49 euros por acción, se establece un canje de una acción de clase B de nueva emisión de Inocsa por cada 43,9528 acciones del Grupo Catalana Occidente (GCO), con base en un precio de referencia por nueva acción de Inocsa de 2.153,69 euros.

La familia Serra Farré empezó ofreciendo 50 euros en su opa sobre Catalana Occidente y ya va por los 49 por el «ajuste de dividendos»

GCO acordó ayer abonar a sus accionistas con cargo a reservas voluntarias por importe bruto de 0,20 euros por acción, mientras que Inocsa dio luz verde también a abonar a sus accionistas a cuenta del resultado del ejercicio 2025 por importe bruto de 8,3282 euros por acción.

La compañía apunta que, si GCO o la misma Inocsa efectuaran cualquier otra distribución de dividendos, reservas o prima de emisión, o cualquier otra distribución a sus accionistas antes de la liquidación de la opa, el precio de la oferta se ajustaría de nuevo.

La CNMV admitió en mayo a trámite la solicitud de autorización presentada por Inocsa para formular una opa sobre el 100 % de Catalana Occidente.

Inocsa, controlada por la familia Serra, es el primer accionista del grupo aseguradora Catalana Occidente, con un 62 % del capital.

A finales de marzo, esta sociedad anunció una opa por todo el capital de la aseguradora a un precio de 50 euros por acción para excluirla de bolsa.