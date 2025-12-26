La inversión de los hogares en letras del Tesoro sigue a la baja

La inversión de los hogares en letras del Tesoro continuó cayendo el pasado octubre hasta los 19.531 millones de euros, lo que supone el decimocuarto mes consecutivo de bajadas en este tipo de inversiones, según los datos actualizados publicados por el Banco de España.

Los hogares españoles han pasado de invertir 19.766 millones de euros el pasado septiembre en letras del Tesoro a 19.531 en octubre, según los últimos datos contabilizados.

De este modo, la inversión de los hogares en letras ha vuelto a disminuir en 235 millones de euros, al pasar de una inversión de 19.766 millones en septiembre a 19.531 millones en octubre.

De enero a octubre, este tipo de inversiones se han reducido en 5.374 millones de euros, al pasar de los 24.905 millones de enero a los 19.531 millones actuales.

Tras experimentar un auge, la inversión en letras del Tesoro por los hogares después de 2022 por la alta rentabilidad tras las subidas de los tipos interés, año que terminó con tan sólo 1.826 millones de euros invertidos, disminuyó considerablemente desde mediados de 2024 y durante el actual año 2025.

La subida de tipos de interés del BCE despertó el interés por las letras del Tesoro en el año 2023, pero la rebaja del precio del euro ha provocado el efecto contrario

Después de varios años al 0 %, durante 2022, el Banco Central Europeo (BCE) decidió subir los tipos en varias ocasiones, hasta alcanzar el 2,50 %; y en 2023, los incrementó progresivamente hasta situarlos en septiembre en el 4,50 %; iniciando meses más tarde, en junio de 2024, la desescalada.

En su última reunión celebrada el pasado 18 de diciembre, el BCE decidió volver a mantener sin variación los tipos de interés en el 2 %.

El Tesoro Público español celebró la última subasta de 2025 el pasado 9 de diciembre, en la que colocó 2.252 millones de euros en letras a tres y nueve meses, cuya rentabilidad marginal ha subido en ambos casos hasta el entorno del 2 %.

El Tesoro volverá a apelar al mercado el próximo mes de enero, con una subasta el día 13 de letras a 6 y 12 meses; otra el día 20 de letras a 3 y 9 meses; así como de bonos y obligaciones el 8 y el 15 de enero.