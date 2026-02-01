Los mercados, entre los resultados de Santander y BBVA y el BCE y el Banco de Inglaterra

Los mercados se centrarán la próxima semana en la política monetaria de los bancos centrales, con reuniones sobre tipos del Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra, que previsiblemente los mantendrán en el 2 % y el 3,75 %, así como la de Australia y el de la India. También serán relevantes los resultados que esta semana presentan lo dos grandes bancos españoles, Santander y BBVA.

Este lunes se publicarán los PMI manufactureros de la eurozona, Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido; las ventas minoristas en Alemania; los precios de la vivienda en el Reino Unido, las matriculaciones en España y se celebrará una subasta de deuda a 3, 6 y 12 meses en Francia.

Además, comparecerá la vicegobernadora de Estabilidad Financiera del Banco de Inglaterra, Sarah Breeden, antes de la reunión de la entidad el jueves en la que previsiblemente se mantendrán pausados los tipos de interés.

El martes llegará a los mercados eI IPC de Francia en enero, el desempleo en España, comparecerá el miembro del comité ejecutivo del Bundesbank Burkhard Balz, y se publicarán las matriculaciones en Italia.

Un día después se conocerá en los mercados la inflación de la zona euro e Italia, así como los PMI de servicios de la eurozona, España, Alemania, Francia e Italia.

Jueves, día clave para los mercados

El día más esperado por los inversores será el jueves con las decisiones en política monetaria del BCE y del Banco de Inglaterra.

Antes de ello, en España se conocerá la confianza del consumidor en España, el PMI de la construcción de enero en la eurozona, y las ventas minoristas también de la zona euro de diciembre.

Respecto a la reunión del BCE, el director de Inversiones de Nextep Finance, Víctor Alvargonzález, ha indicado que debería tener en cuenta la revalorización del euro frente al «billete verde», que llegó a superar esta semana los 1,20 dólares.

La semana concluirá en Europa con la producción industrial de Alemania y España, la balanza comercial de Francia, y los precios de la vivienda en enero en el Reino Unido.

Cuentas del Santander y BBVA

En el ámbito empresarial destacará la publicación de resultados de Unicaja el martes 3, día en el que Naturhouse abonará un dividendo de 0,081 euros; el Santander publicará sus cuentas el miércoles, y el BBVA y ArcelorMittal, el jueves.

En Estados Unidos, el lunes se publicará el PMI manufactuero, el índice ISM de empleo en dicho sector, y se celebrará subasta de deuda pública a 3 y 6 meses; el martes, las ventas minoristas y el índice de optimismo económico de febrero.

El miércoles se conocerá el índice del mercado hipotecario, el cambio del empleo no agrícola, el PMI y el ISM.

Las peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos se publicarán el jueves, día en el que también se celebrará subasta de deuda a 4 y 8 semanas, y el viernes la tasa de desempleo, la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de febrero y el crédito al consumo de diciembre.

En el ámbito empresarial destacará la publicación de resultados de Walt Disney y Tyson Foods el lunes; PayPal, el martes; Alphabet, el miércoles; Amazon, el jueves; y Philip Morris, el viernes, entre otros.

En la región Asia-Pacífico destacará en China y Japón los PMI manufactureros y de servicios; el gasto de los hogares japoneses en diciembre y la decisión sobre los tipos de interés del Banco de la Reserva de la India.