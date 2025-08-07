Máximo anual del IBEX 35

El IBEX 35 ha subido este jueves el 1,06 % y ha vuelto a pulverizar su máximo anual, al rozar los 14.700 puntos, en una jornada alcista por los avances de un posible alto el fuego en la guerra entre Rusia y Ucrania y a pesar de la entrada en vigor de los aranceles recíprocos.

El principal índice del mercado, el IBEX 35, ha sumado 154,3 puntos, ese 1,06 %, y ha terminado en 14.690 enteros, con lo que firma un nuevo máximo anual al cerrar en su mejor nivel desde el 3 de enero de 2008. En lo que va de año se revaloriza el 26,7 %.

El selectivo abría la sesión con ascensos pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara la víspera que su paquete arancelario entraría en vigor ese mismo día a medianoche y ha mantenido el tono positivo durante toda la jornada, animado por una posible reunión entre Trump y su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, que ha reavivado las esperanzas de un alto el fuego en la guerra en Ucrania.

En el resto de Europa con el euro en 1,1634 dólares y una depreciación del 0,22 %, la mayoría de plazas bursátiles han cerrado con avances y Fráncfort ha repuntado el 1,11 %; París, el 0,97 % y Milán, el 0,93 %. Se ha desmarcado Londres, que ha cedido el 0,69 %.

Euro Stoxx 50

El índice Euro Stoxx 50, donde cotizan las empresas de mayor capitalización de Europa, ha ganado el 1,31 %.

Wall Street abría la jornada con tendencia positiva, pero al cierre de los mercados del Viejo Continente sus tres principales índices se movían con tendencia mixta y solo subía el Nasdaq, el 0,45 %, mientras que el Dow Jones perdía el 0,67 % y el S&P 500, el 0,06 %.

En el plano macroeconómico, el Banco de Inglaterra ha recortado los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 4 %.

De vuelta al mercado nacional, Arcelormittal ha liderado las ganancias del IBEX (4,41 %), ante las nuevas esperanzas de un alto el fuego entre Rusia y Ucrania que beneficiaría a la compañía de cara a la reconstrucción de las zonas afectadas, entre otras cuestiones.

Responden todos los grandes valores del IBEX 35

De los grandes valores del IBEX, Banco Santander ha sumado el 2,2 %, la quinta mayor subida; Inditex, el 1,93 %; BBVA, el 1,67 % e Iberdrola, el 0,32 %. Mientras, Telefónica ha perdido el 0,58 % y Repsol, el 0,04 %.

Fuera de la renta variable, el rendimiento del bono español a diez años bajó 0,8 puntos básicos, hasta el 3,198 %, con la prima de riesgo con Alemania en 56,8 puntos básicos, mientras en el mercado de materias primas, el crudo Brent de referencia en Europa perdía el 0,27 %, hasta 66,7 dólares el barril y el precio del oro sumaba el 0,53 %, con la onza en 3.387 dólares.

Por su parte, en el mercado de criptoactivos, el bitcóin subía el 1,35 % y se movía en 116.640.