Mercedes-Benz vende su participación del 3,8% en Nissan por 279 millones euros

El fabricante automovilístico Mercedes-Benz informó este lunes de que ha vendido su participación del 3,8 % en el fabricante japonés Nissan por 279 millones de euros.

Los fondos de pensiones de Mercedes-Benz se han desprendido de este paquete accionarial que ya no es relevante estratégicamente para la compañía.

Mercedes-Benz dijo que ha vendido 140,1 millones de acciones de Nissan a 341,30 yenes por acción, por lo que ha obtenido unos 47.800 millones de yenes (unos 279 millones de euros).

Mercedes-Benz vende sus acciones en Nissan con un descuento del 6% respecto a la cotización en Bolsa del fabricante japonés

Este precio supone un descuento de casi el 6 % respecto al precio de las acciones de Nissan al cierre de la negociación el lunes a casi 363 yenes.

Mercedes-Benz ofreció las acciones a un precio en un rango entre 337,5 y 341 yenes.

Las acciones de Nissan cayeron más de un 6 %, hasta 340,30 yenes, al cierre de la Bolsa de Tokio el martes después de que Mercedes-Benz anunciara la venta del 3,8 % de sus acciones.

Nissan cesa la producción de su icónico deportivo GT-R tras 18 años en plena crisis

El fabricante automovilístico Nissan, sumido en una profunda crisis financiera que lo ha llevado a reestructurar sus operaciones, anunció este martes el cese de la producción de su icónico deportivo GT-R tras 18 años, esgrimiendo las dificultades para cumplir con las normativas de seguridad y medio ambiente.

«Tras 18 años, Nissan conmemora hoy el fin de la producción del R35 GT-R, con la finalización del ensamblaje para el mercado japonés, la región de venta final del modelo», reveló la empresa en un comunicado, poniendo fin a la última generación del utilitario.

La última unidad, una edición Premium T-Spec con acabado en color morado medianoche que se entregará a un cliente japonés, salió hoy de la línea de producción de la planta del fabricante en Tochigi, a unos 100 kilómetros al norte de Tokio, donde los trabajadores se reunieron para celebrar el «extenso legado» del deportivo.

La primera versión del GT-R debutó en 1969 como una variante de competición del sedán Skyline. Conocido por el robusto rendimiento de su motor, el R35 es el modelo de sexta generación y salió al mercado en 2007 tras dos períodos de suspensión de la producción, comercializando unas 48.000 unidades hasta ahora.

En sus inicios, el modelo se llamó Skyline GT-R y estaba dirigido exclusivamente al mercado japonés, pero con su internacionalización el nombre del emblemático producto quedó simplemente como GT-R.

Los modelos del deportivo han contado con apariciones en populares videojuegos de conducción como ‘Gran Turismo’ y presencia en sagas cinematográficas como ‘A todo gas’ (Fast & Furious), entre otros.