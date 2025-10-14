Michelin ‘pincha’ en Bolsa tras rebajar sus previsiones en Norteamérica

Las acciones del fabricante francés de neumáticos Michelin caían este martes drásticamente a la apertura de la Bolsa de París después de que el grupo redujera sus previsiones para 2025, llegando a descender hasta el 10 %.

Michelin hizo esos ajustes en un comunicado emitido el lunes en vista de los resultados financieros del tercer trimestre del año, que evidencian un «mayor deterioro del entorno económico», especialmente en América del Norte.

Poco antes de las 10.00 horas locales (8.00 GMT), las acciones de Michelin bajaron un 9,59 %, situándose en 25,9200 euros, tras llegar a perder durante unos minutos más del 10 %, en un mercado que también abrió a la baja.

Esta respuesta de los inversores se produce después de que el grupo redujese su objetivo de beneficio operativo, debido a un deterioro más severo de lo previsto en Norteamérica, donde el volumen de ventas disminuyó casi un 10 % en el tercer trimestre de 2025, según indicó en un comunicado publicado el lunes al cierre del CAC-40.

Michelin reduce fuertemente su previsión de beneficio

Michelin prevé ahora un beneficio operativo que sitúa en una horquilla de entre 2.600 y 3.000 millones de euros, frente a los 3.400 millones previstos anteriormente.

Además, argumentó que, «en términos de márgenes, la competitividad del grupo se ha visto afectada negativamente por los cambios en los aranceles» estadounidenses «sin una perspectiva clara de recuperación, lo que lastró el flujo de caja libre del grupo».

Por ello, el grupo francés añadió asimismo que también ha ajustado su objetivo anual de flujo de caja libre antes de adquisiciones, debido a la depreciación del dólar estadounidense y a la falta de perspectivas claras de recuperación.

Sus previsiones de flujo de caja libre se sitúan ahora entre 1.500 y 1.800 millones de euros para este ejercicio, frente a los más de 1.700 millones anteriores.

Michelin facilitará los detalles de las ventas del tercer trimestre y las perspectivas para 2025 el 22 de octubre próximo.