Entre las empresas sancionadas destaca la empresa Forrajes La Campiña SL, que acumula tres sanciones por un total de 198.011 euros; la principal es de 108.006 euros por incumplir plazos de pago.

Multas de casi 600.000 euros a 17 empresas por incumplir la ley de cadena alimentaria

Un total de 17 empresas han quedado sancionadas durante el segundo trimestre de 2026 por incumplir la ley de cadena alimentaria con multas que suman 592.880,8 euros, ha señalado la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

La AICA, dependiente del ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ha publicado la relación trimestral de sanciones firmes en vía administrativa y judicial en cumplimiento de la ley de cadena.

La sanción más alta por incumplir la ley de cadena alimentaria recae sobre Forrajes La Campiña, multada tres veces con un total de 198.011 euros

Entre las empresas sancionadas destaca la empresa Forrajes La Campiña SL, que acumula tres sanciones por un total de 198.011 euros; la principal es de 108.006 euros por incumplir plazos de pago.

Central láctea de los Picos de Europa suma 87.029 euros por cuatro sanciones debido a acciones como no formalizar por escrito los contratos alimentarios o incumplir los plazos de pago.

En el cómputo de sanciones, la empresa Adegas Terrae suma cinco por un total de 84.028 euros por incumplimiento de pagos, resistencia a las actuaciones de la Administración o no formalizar por escrito los contratos alimentarios, entre otros.

También destaca la sanción a la compañía Limones Marihuertas SL con 42.000 euros por incumplir pagos.

Dealz España SLU queda sancionada con 33.000 euros por obstrucción o negativa a la acción de la Administración mientras Riverbend España SA ha acumulado tres multas por algo más de 27.000 euros debido a no incorporar en contratos el precio, no formalizar contratos por escrito y por realizar modificaciones del precio, objeto, condiciones de pago o condiciones de entrega y puesta a disposición de los productos.