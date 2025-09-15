Elon Musk, fundador y máximo accionista de Tesla y SpaceX y dueño de la red social X, antes Twitter.

Musk compra acciones de Tesla por 1.000 millones de dólares

El fundador, máximo accionista y consejero delegado de Tesla, Elon Musk, ha comprado acciones del fabricante de automóviles por un valor de 1.000 millones de dólares (unos 850 millones de euros), lo que se traduce en casi 2,6 millones de acciones.

Según ha comunicado la compañía a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos (EE.UU.), esta operación se realizó el pasado 12 de septiembre.

Una semana antes, el 5 de septiembre, la junta directiva de Tesla presentó un paquete salarial para Musk, que podía alcanzar los 900.000 millones de dólares (767.000 millones de euros) si cumple varios objetivos.

Según un documento presentado ante el regulador bursátil, para cobrar el valor total del paquete Musk tendría que multiplicar por ocho el valor bursátil de Tesla durante la próxima década.

Otros de los condicionantes son que permanezca en la compañía diez años, cumplir varios objetivos operativos, como supervisar el despliegue comercial de un millón de taxis autónomos y robots humanoides, y multiplicar por más de 24 las ganancias.

Musk, el hombre más rico de la tierra, según Bloomberg, es, además de fundador de Tesla, también de SpaceX o de xAI y dueño de X

Musk es el fundador de SpaceX, una compañía de cohetes, y de xAI, una empresa de inteligencia artificial propietaria de la red social X.

Además, el magnate figura como la persona más rica del mundo, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, aunque la semana pasada quedó desbancado por unas horas por el cofundador de Oracle, Larry Ellison.

Las acciones de Tesla suben este lunes más del 7 % en la preapertura bursátil.