SpaceX afronta ahora el reto de justificar su valoración tras entrar en el Nasdaq-100

Tras la entrada de la compañía aeroespacial SpaceX al índice Nasdaq-100, que agrupa a las 100 mayores empresas no financieras, el mercado descuenta un fuerte crecimiento del valor a largo plazo siempre que sea capaz de confirmar con sus resultados las expectativas que sustentan su elevada valoración.

Varias firmas de análisis como Goldman Sachs o JP Morgan recomiendan comprar acciones de la compañía de Elon Musk y sitúan el precio objetivo medio en torno a los 250 dólares, lo que supone una revalorización cercana al 85 % frente a los 135 dólares de su salida a bolsa.

Morgan Stanley estima que llegue hasta los 300 dólares en un horizonte de doce meses, mientras que la empresa Raymond James eleva incluso su valoración hasta los 800 dólares.

El analista de IG Sergio Ávila considera que este optimismo de grandes firmas es una señal positiva, aunque advierte de que esas valoraciones parten de escenarios muy exigentes, que deberán respaldarse con resultados, ya que cualquier decepción podría traducirse en una fuerte volatilidad.

La incorporación de SpaceX al Nasdaq-100 no se tradujo en una subida bursátil inmediata

Por su parte, el analista de XTB Manuel Pinto afirma que los inversores no están valorando tanto el presente de la compañía como un futuro «más prometedor en términos numéricos”, apoyado en Starlink, la IA y la posibilidad de llegar a Marte.

No obstante, los expertos también identifican riesgos que podrían limitar ese recorrido alcista. El profesor de Finanzas del EAE Business School Alexis Ortega asegura que el principal desafío para SpaceX es un entorno de tipos de interés elevados, que encarecería la financiación de una compañía con «grandes necesidades de inversión» y podría obligar al mercado a revisar sus valoraciones.

Pese a las perspectivas favorables a largo plazo, la incorporación de SpaceX al Nasdaq-100 no se tradujo en una subida bursátil inmediata. En su primera sesión dentro del índice, las acciones cedieron cerca de un 7 %, en una jornada marcada por las caídas del sector tecnológico tras unos resultados de Samsung que no convencieron al mercado.

A ello se suma que buena parte del efecto de entrada en el índice ya había sido descontado previamente, como señala Pinto.

En el corto plazo, expertos consultados por Efe apuntan a un escenario de elevada volatilidad, algo habitual, según Ávila, cuando una empresa tan esperada empieza a cotizar, y los inversores ajustan posiciones y recogen beneficios.

La compañía de Elon Musk alcanza actualmente una capitalización bursátil cercana a 2,1 billones de dólares

Además, destacan dos factores que pueden influir en la evolución del valor durante las próximas semanas. Por un lado, la entrada en el Nasdaq-100 obligará a los fondos indexados y ETF que replican el índice a comprar acciones de SpaceX.

XTB calcula que este movimiento generará entradas de entre 6.000 y 8.000 millones de dólares, aunque el reducido capital flotante de la compañía limitará su peso inicial en el índice a alrededor del 1 %.

El segundo factor será el desbloqueo en agosto de parte de las acciones sujetas al periodo de restricción de venta. Según Ortega, la posible venta de esos títulos por algunos accionistas podría aumentar la volatilidad del valor.

SpaceX entró en el Nasdaq-100 el pasado 7 de julio, apenas unas semanas después de protagonizar la mayor salida a bolsa de la historia, gracias al cambio en la normativa del índice, que permite la incorporación de nuevas compañías tras su decimoquinta sesión bursátil, frente a un periodo mínimo de tres meses que regía hasta ahora.

La compañía de Elon Musk alcanza actualmente una capitalización bursátil cercana a 2,1 billones de dólares, lo que la sitúa entre las mayores empresas cotizadas del mundo, por detrás de Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet y Amazon.