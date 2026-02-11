Opa de Bondalti a Ercros: Desde el 12 de febrero al 13 de abril

El plazo de aceptación de la opa lanzada por la portuguesa Bondalti sobre la química catalana Ercros se extenderá desde este jueves 12 de febrero hasta el próximo 13 de marzo, ambos incluidos.

Así lo ha indicado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que ayer martes autorizó dicha oferta pública voluntaria de adquisición «al entender ajustados sus términos a las normas vigentes y considerar suficiente el contenido del folleto explicativo» presentado a principios de febrero.

Bondalti ofrece abonar en efectivo un total de 3,505 euros por acción.

Bondalti defiende que la opa sobre Ercros es una oportunidad para sus accionistas con una prima del 40% sobre su cotización

El presidente de Bondalti, João de Mello, señaló ayer en un comunicado que la oferta «es una oportunidad» para los accionistas de Ercros, al representar en el momento del anuncio una prima de más del 40 % sobre el precio de cotización en esa fecha.

Aunque en un principio Bondalti Ibérica y la italiana Esseco presentaron sendas ofertas por Ercros, finalmente Esseco retiró su opa en agosto por las exigencias de la CNMC.

Recientemente, Bondalti rebajó la condición mínima prevista al inicio en su oferta desde el 75 % del capital con derecho a voto hasta «al menos más de la mitad» de los derechos de voto.

En este sentido, De Mello reiteró ayer que les es necesario obtener «más del 50 % de los derechos de voto, siendo una condición irrevocable», ya que les permitirá crear «un grupo industrial europeo con escala y resiliencia suficientes para enfrentarse a los retos de la industria química europea».

A finales de octubre, la CNMC autorizó en segunda fase y con compromisos la opa lanzada por la portuguesa Bondalti Chemicals para hacerse con el control total de Ercros.