UniCredit se hace con el 47,65% de Commerzbank tras el cierre de su oferta de compra

El banco italiano UniCredit ha anunciado este miércoles que ha alcanzado una participación del 47,65 % en el alemán Commerzbank tras el cierre de su oferta pública de adquisición de acciones (opa), con la que ha logrado un 17,60 % de capital, lo «que supera con creces las expectativas iniciales».

Tras el cierre del periodo inicial de aceptación de su oferta pública de adquisición de acciones, sumada a la participación que posee directamente, equivalente al 26,77 %, y a los instrumentos financieros que otorgan el derecho a solicitar la entrega física de una participación del 3,22 %, se eleva la posición total de UniCredit al 47,59 % del capital de Commerzbank, han explicado en un comunicado.

«La participación del 47,59 % corresponde al 49,65 % de los derechos de voto de Commerzbank, ya que las acciones propias no confieren derecho de voto. No obstante, el porcentaje alcanzará dicho nivel una vez que Commerzbank haya procedido a la amortización de las acciones propias, operación que el banco se ha comprometido a llevar a cabo», han precisado en la nota.

Con la conclusión de los períodos de oferta pública de adquisición, Unicredit asegura que se «da un nuevo paso adelante en la ejecución de la inversión estratégica de UniCredit en Commerzbank».

La opa voluntaria lanzada por UniCredit consiste en un canje de 0,485 acciones propias por cada título del banco

UniCredit ha comunicado que «seguirá buscando un diálogo constructivo con todas las partes interesadas, al tiempo que continúa con los trámites reglamentarios y de autorización necesarios relacionados con su inversión».

La operación ha contado con la oposición frontal del Gobierno de Berlín y de la propia cúpula directiva de Commerzbank.

La Agencia de Finanzas de Alemania (Finanzagentur des Bundes) — que gestiona la participación del 12 % que el Estado alemán aún retiene en el banco — rechazó formalmente acudir al canje al considerar que la oferta es «incuestionable desde el punto de vista económico» porque no incluye una prima adecuada.

La opa voluntaria lanzada por UniCredit consiste en un canje de 0,485 acciones propias por cada título del banco alemán, lo que valora a Commerzbank en unos 35.000 millones de euros.

Mientras que esta ecuación supone unos 31,07 euros por acción según Commerzbank (y 34,35 euros según UniCredit), los títulos de la entidad alemana superaban a principios de semana los 36,50 euros en la Bolsa de Fráncfort.