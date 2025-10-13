Rebote del IBEX 35 para superar el 15.500

El IBEX 35 suma este lunes un 0,42 % y ha cerrado por encima de los 15.500 puntos con el impulso de Wall Street y después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya rebajado las amenazas arancelarias a China. Entre los grandes, el mejor, el Banco Santander, y el peor, Telefónica.

Tras dos sesiones de caídas, la Bolsa española ha rebotado 65,1 puntos y ha terminado la jornada en 15.541,6 enteros. En lo que va de año, avanza el 34,04 %. En el resto de Europa, se han impuesto los avances. Fráncfort ha sumado el 0,6 %; Milán, el 0,29 %; París, el 0,21 % en medio de la a crisis política que vive el país galo; y Londres, el 0,16 %.

El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, ha repuntado el 0,67 %.

El euro cotiza por debajo de los 1,16 dólares, en las 1,157 unidades en su cruce con el «billete verde».

Las subidas en Europa tienen lugar después de que este fin de semana Trump haya rebajado el tono con China y esté dispuesto a llegar a un acuerdo tras anunciar el pasado viernes aranceles del 100 % a productos del gigante asiático.

Wall Street avanza

En este contexto, Wall Street ha abierto con avances. Al cierre de los mercados europeos, el Dow Jones de Industriales subía el 1,35 %; el S&P 500, el 1,53 %; y el Nasdaq, el 2 %.

Además, pese a las tensiones comerciales de los últimos días, la reunión entre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, sigue en pie, según ha confirmado el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Los mercados siguen pendientes también del Gobierno estadounidense, que ya cumple 13 días cerrado, lo que «deja en suspenso miles de salarios públicos además de postergar sin fecha definitiva la publicación del IPC americano, programado inicialmente para este miércoles», según ha señalado el analista Adrián Hostaled.

En Asia, la bolsa de Tokio ha permanecido cerrada por festivo, mientras que Hong Kong ha cedido un 1,52 % por las tensiones comerciales.

ArcelorMittal y Grifols, a la cabeza del IBEX 35

Por valores, ArcelorMittal (2,97 %) y Grifols (2,88 %) han liderado los avances. La farmacéutica Rovi ha sumado el 2,71 % ante un posible acuerdo con Novo Nordisk para fabricar algunos de sus medicamentos a partir del 2026.

Sin embargo, Mapfre (-1,69 %), Logista (-1,17 %) y Cellnex (-1,15 %) han sido los títulos más bajistas.

De los grandes valores, Santander ha repuntado el 1,19 %; Inditex, el 1,11 %; y Repsol, el 0,9 %; mientras que Telefónica ha cedido el 1,03 %; e Iberdrola, el 0,42 %.

Tras finalizar el periodo de aceptación de la opa BBVA-Sabadell y a la espera de que el viernes la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) comunique los datos finales de aceptación, BBVA ha rebotado el 0,51 % y Sabadell, el 1,71 %.

En las materias primas, el precio del oro, activo refugio en tiempos de incertidumbre, ha marcado nuevos máximos históricos por encima de los 4.100 dólares la onza, al igual que la plata, que alcanza también un récord por encima de los 52 dólares.

El precio del barril de Brent, el crudo de referencia en Europa, suma el 1,43 % hasta los 63,63 dólares.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 3,178 %.

En el mercado de criptoactivos, el bitcóin, la criptodivisa más conocida, cae el 0,39 % hasta los 114.571 dólares.