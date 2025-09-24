Repsol inyecta diésel en el IBEX 35

Aunque la subida de Repsol, uno de los seis valores que más pesa en el IBEX 35, puede calificarse de contundente con más de un 3%, la Bolsa se ha movido con mucha cautela que se refleja en un alza final del 0,24% y que tiene su otro protagonista en Indra y los préstamos directos del Gobierno para financiar el rearme en el sector aéreo. La tecnológica gana el 4,65%.
El IBEX 35 ha sumado el 0,24 % este miércoles, a las puertas de los 15.200 puntos, impulsada por el ascenso de Indra (4,65 %) y el comportamiento alcista del sector bancario y pese al debilitamiento de la confianza empresarial en Alemania. En el resto de Europa, con el euro en 1,1741 dólares y una depreciación del 0,63 %, las plazas europeas han terminado con tendencia mixta y Londres ha subido el 0,29 % y Fráncfort, el 0,23 %. París ha bajado el 0,57 % y Milán, el 0,13 %.
El índice Euro Stoxx 50, donde cotizan las empresas de mayor capitalización del Viejo Continente, ha perdido el 0,14 %.
Wall Street abría con ganancias, pero al cierre de los mercados bursátiles en Europa, sus tres principales índices se movían con tono negativo y el Dow Jones cedía el 0,09 %; el S&P 500, el 0,07 %, y el Nasdaq, el 0,06 %.
En el plano macroeconómico se ha conocido que el índice IFO de confianza empresarial en Alemania cayó en septiembre hasta los 87,7 puntos (desde los 88,9 puntos del mes anterior).
Repsol e Indra marcan las diferencias en el IBEX 35
Repsol ha subido el 3,13 %, como el segundo valor más alcista del IBEX; BBVA, el 1,3 %, y Banco Santander, el 0,59 %. Iberdrola ha cerrado sin cambios (0,0 %) e Inditex ha bajado el 1,27 % y Telefónica, el 0,46 %.
Indra ha liderado las ganancias del selectivo (4,65 %), alentada por la afirmación de Trump de que Ucrania está en condiciones de ganar la guerra a Rusia con el apoyo de la Unión Europea.
En el mercado de la renta fija, el rendimiento del bono soberano nacional sumó 0,4 puntos básicos, hasta el 3,297 %, con la prima de riesgo con Alemania en 55 puntos básicos.
Respecto al mercado de las materias primas, el precio del oro cedía el 0,36 % y la onza se movía en 3.750 dólares, mientras que el petróleo Brent, el de referencia en Europa, avanzaba el 1,7 %, hasta los 68,8 dólares por barril.
En el mercado cripto, el bitcóin avanzaba el 1,5 % y rondaba los 113.720 dólares.