Repunte del euríbor en agosto, el primero en seis meses

El euríbor a doce meses, el indicador de referencia para la mayoría de hipotecas variables en España, ha cerrado agosto con un repunte de algo más de 3 puntos básicos frente al dato del mes anterior, en el 2,114 %, y ha experimentado así su primer alza en seis meses.

Tras marcar hoy una última tasa diaria en el 2,119 %, la media del mes de agosto se ha situado en el 2,114 %, por encima del 2,079 % de julio, en su primer repunte de los últimos seis meses, después de bajar durante cuatro meses consecutivos, estancarse en junio y volver a bajar en julio.

En tasa interanual, sin embargo, el euríbor ha experimentado un nuevo retroceso, ya que en agosto de 2024 se situó en el 3,166 %.

Este repunte responde a las expectativas de un endurecimiento de la política monetaria por parte del Banco Central Europeo (BCE), que podría haber terminado, por ahora, con su postura de recorte en los tipos de interés.

El euríbor y la revisión de hipotecas

Pese al ligero repunte del indicador, los hipotecados a tipo variable verán nuevas rebajas en los préstamos de este tipo que tengan que revisarse.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó en la víspera que el importe medio de las hipotecas en el mes de junio se situó en 168.363 euros.

Así, tomando ese dato como referencia (168.363 euros) a 25 años y con un interés de euríbor más 1 punto porcentual, las cuotas se reducirán hasta 808 euros, unos 96 euros al mes, o casi 1.150 euros al año para quienes tengan que revisar la hipoteca a tipo variable respecto al euríbor de este mes.