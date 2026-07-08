Santander, BBVA, Sabadell y Caixabank caen en bolsa ante la incertidumbre por la guerra en Oriente Medio

Los bancos españoles, con gran peso en el selectivo español, IBEX 35, como Santander, BBVA, Sabadell y Caixabank, registran destacadas caídas, que superan el 3 %, en esta sesión en la que el IBEX se desploma más del 2,50 % y ha llegado a perder los 19.100 puntos, debido a la incertidumbre en Oriente Medio tras romper el presidente de EE. UU., Donald Trump, la tregua con Irán.

A las 12:30 horas, el Banco Santander registra la mayor caída entre los bancos, del 4,5 %, y la segunda mayor del IBEX, tan sólo por detrás de Acerinox, que cede el 4,56 %; y el precio de la acción se sitúa en 11,93 euros.

El BBVA cae un 3,35% en bolsa

Tras el Santander, Bankinter baja el 3,4 %; Sabadell, el 3,32 %; BBVA, el 3,25 %; Unicaja, el 2,90 %; y CaixaBank, el 2,88 %.

A esta hora, el selectivo español registra una caída del 2,63 % y ha recuperado los 19.100 puntos, que perdía el pasado mediodía, al situarse en 19.131,1, con unas ganancias en el año que se han reducido hasta el 10,54 % desde cerca del 15 %.

La banca se encuentra afectada por las diferentes declaraciones que está haciendo Trump en el contexto de la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara (Turquía), en la que ha anunciado el fin del acuerdo marco de alto el fuego con Irán, al considerar que este país «es basura».

A ello se suma, que Trump ha pedido que se corte todo el comercio con España, incluidas las visitas, porque, según ha dicho España es «una causa perdida», «un socio pésimo en la OTAN. No participan, no pagan».

Trump ha llegado a decir que España es «mala gente».

Además de las tensiones internacionales, los analistas de XTB.com señalan que el sector bancario enfrenta un escenario complejo tras la presentación de resultados, donde los inversores optan por recoger beneficios ante el impacto de posibles aranceles y el temor a que los recortes de tipos de interés perjudiquen sus márgenes.

La banca, que se enfrenta a la presentación de sus resultados del primer semestre del año, contó ayer con la elevación de valoraciones por parte del banco suizo UBS a Bankinter, CaixaBank y Unicaja, mejorando sus precios objetivos, aunque mantiene la recomendación en «neutral» en los tres casos.

UBS ha elevado el precio objetivo de Bankinter desde 15,40 hasta 16 euros; el de CaixaBank desde 11,65 hasta 12,35 euros; y el de Unicaja desde 2,90 hasta 3,15 euros.

En el caso del Banco Santander, este miércoles se ha conocido que el Tribunal Supremo ha condenado a la entidad por unas cláusulas suelo del extinto Banco Popular al rechazar la falta de legitimación pasiva, pese a que la absorción aún no constaba inscrita, al considerar que el banco ya controlaba el 100 % de la otra entidad desde 2017.

A ello se suma, según ha informado el Financial Times y recogen medios españoles, el despido del principal banquero del Santander en China y la aplicación de un programa de reducción de costes, según ha adelantado en este último caso.