Squirrel lidera las subidas de la Bolsa española tras completar la compra de Pretopay

Squirrel, grupo tecnológico de medios que opera en publicidad, contenidos audiovisuales y servicios tecnológicos (TMT), ha liderado este jueves las subidas de la Bolsa española con un alza del 8,75 %, tras completar la compra de todo el capital de la empresa tecnológica estadounidense Pretopay, según datos del mercado.

La acción de Squirrel ha ganado 0,165 euros, equivalentes a ese 8,75 %, para cerrar en 2,05 euros. En el año acumula una subida del 50,4 %.

Además, de Pretopay, la compañía ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que ha adquirido otros activos especializados en la representación y la gestión integral de contenido digital e ‘influencers’.

La compañía ha comunicado que financiará estas adquisiciones mediante el pago por canje de acciones, valoradas en 3,20 euros por título, y para ello aprobará en una junta extraordinaria de accionistas, que celebrará el próximo 24 de septiembre, un aumento de capital de 2,74 millones de nuevas acciones a emitir con exclusión del derecho preferente de compra. 

