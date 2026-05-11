Sube el precio de la Nintendo Switch 2, cae la acción

Las acciones de la empresa japonesa de videojuegos Nintendo se desplomaron un 8,44 % este lunes en la Bolsa de Tokio, después de anunciar el pasado viernes, tras el cierre del parqué, que subirá los precios de su consola Switch 2 en Japón, Estados Unidos y Europa.

Los títulos de la firma responsable de franquicias como ‘Super Mario’ o ‘The Legend of Zelda’ llegaron a caer más de un 10 % durante la sesión de este lunes, la primera tras el descanso del fin de semana, hasta su nivel más bajo en 19 meses.

El viernes, Nintendo anunció una revisión de los precios de la Switch 2, «en vista de los cambios en las condiciones del mercado», por el aumento de los precios de algunos componentes, especialmente chips, por la escasez de semiconductores y los aranceles estadounidenses.

En el caso de Japón, el precio a partir del 25 de mayo aumentará 10.000 yenes (unos 60 euros), hasta 59.980 yenes (325 euros).

Las acciones de la empresa japonesa de videojuegos Nintendo se desplomaron un 8,44 % este lunes en la Bolsa de Tokio

También anunció revisiones de precios fuera de Japón, que se aplicarán a partir del 1 de septiembre: en Estados Unidos subirá 50 dólares (alrededor de 40 euros), hasta los 499,99 dólares (425,7 euros); y en Europa 30 euros, hasta los 499,99 euros.

La empresa estimó además que las ventas de su consola estrella se reducirán un 17 % durante el ejercicio fiscal en curso, que finaliza en marzo de 2027, hasta 16,5 millones de unidades.

Nintendo registró en su último ejercicio fiscal un beneficio neto de 424.056 millones de yenes (2.302 millones de euros), un 52,1 % interanual más, gracias al lanzamiento de nuevos juegos como ‘Pokémon Pokopia’; aunque espera que esta cifra se reduzca un 26,9 %, hasta 310.000 millones de yenes (1.683 millones de euros), para el ejercicio en curso. E