Sufrimiento de última hora en el IBEX 35 que llegó a superar el 15.700 para terminar a la baja

El IBEX 35, índice de referencia de la Bolsa española, ha terminado este miércoles cayendo (-0,1 %) y por debajo de los 15.600 puntos pese a cotizar en positivo la mayor parte de la sesión ante las perspectivas de un nuevo recorte de tipos de interés en Estados Unidos.

Tras dos días de subidas, la Bolsa española ha perdido 16,1 puntos hasta los 15.570,3 enteros en una sesión que ha ido de más a menos. En lo que va de año, avanza el 34,28 %.

El selectivo abría con subidas del 0,32 % que se han ido incrementando por encima del 0,8 % hasta llegar a superar, incluso, el nivel de los 15.700 puntos. Sin embargo, en el último tramo de la sesión, los avances se han frenado para terminar en plano.

De los grandes valores, Santander ha cedido el 0,46 % y Repsol, el 0,17%, mientras que Iberdrola ha repuntado el 0,03 %; Inditex, el 1,01 % y Telefónica, el 2,05 %.

A la espera de la conclusión de la opa BBVA-Sabadell, la primera entidad ha perdido el 1,25 % y la segunda, el 0,92 %.

El precio del oro, valor refugio en tiempos de incertidumbre, ha marcado nuevos máximos históricos por encima de los 4.215 dólares la onza, al igual que la plata, que alcanza también un récord por encima de los 53,5 dólares.