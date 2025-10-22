Tablas en el IBEX 35

EL IBEX 35 ha cerrado este miércoles prácticamente plano (+0,09%), por lo que queda, como ayer, por debajo de los 15.800 puntos por la caída de Wall Street y de la mayoría de las plazas europeas. Destaca la subida de casi el 2,5% de la petrolera Repsol.

El principal indicador del mercado nacional, el IBEX 35, ha ganado 14,5 puntos, ese 0,09 %, hasta 15.781,6 puntos. En el año acumula una subida del 36,11 %. En el resto de Europa, con el euro en 1,1613 dólares y una subida del 0,11 %, Milán perdió el 1,03 %; Fráncfort el 0,74 % y París el 0,63 %. Subió Londres, el 0,93 %.

La Bolsa española empezaba el día con pequeñas ganancias y alrededor de 15.800 puntos.

Este avance se producía después de que en Wall Street el índice Dow Jones de Industriales registrara un nuevo máximo histórico (46.924,74 puntos) tras subir el 0,47 %. El Nasdaq Composite cedió el 0,16 % y el S&P 500 repitió cotización.

En Asia solo subió Seúl, el 1,56 %, con lo que marcó un nuevo máximo histórico, mientras que Tokio bajó el 0,02 %, a pesar de la mejora de la balanza comercial japones en septiembre, Shanghái cedió el 0,07 % y Hong Kong el 0,94 %.

Se había conocido que la inflación en el Reino Unido en septiembre se mantuvo en el 3,8 %.

La bolsa afianzaba su subida y una hora después de la apertura registraba ganancias moderadas y tocaba el nivel de 15.800 puntos.

Resultados empresariales

En la víspera se habían conocido los resultados de Netflix, que no eran bien recibidos en la preapertura del mercado (al cierre europeo perdía alrededor del 10 %). En Europa, bajaban tras presentar sus cuentas Norwegian y L’Oreal, y avanzaba Barclays Bank.

Wall Street abría con una mínima subida pero luego se decantaba por las pérdidas.

El parqué español estuvo a punto de acabar con pérdidas por la caída del 0,3 % de Wall Street al cierre nacional, así como por el descenso de la mayoría de las plazas europeas y de parte de los grandes valores. El barril de petróleo Brent subía el 1,74 %, hasta 62,39 dólares.

De los grandes valores ha destacado la subida del 2,49 % de Repsol, la mayor del IBEX, mientras que Telefónica ha avanzado el 1,03 % y Banco Santander el 0,29 %. Bajaron Inditex, el 0,84 % (segundo puesto por pérdidas de ese índice); Iberdrola el 0,76 % (tercero) y BBVA el 0,38 %.

Después de Repsol destacaron las subidas del 1,98 % de ArcelorMittal, en tanto que IAG avanzó el 1,94 % por un informe favorable de una firma de inversión, mientras que Indra ganó el 1,71 % (también por una recomendación) y Aena el 1,33 %.

Redeia lidera las pérdidas en el IBEX 35

Redeia lideró las pérdidas del IBEX con un descenso del 1,17 %. Además de Inditex e Iberdrola también destacaron las bajadas del 0,76 % de Endesa y el 0,56 % de Puig, afectada en parte por las cuentas de L’Oreal.

En el mercado continuo se negociaron valores por un importe de 1.365 millones de euros. Alantra lideró las subidas (4,63 %) y Naturhouse las bajadas (-6,49 %).

La rentabilidad de la deuda española subió una centésima, hasta el 3,089 %. La prima de riesgo con Alemania terminó en 52,7 puntos básicos.

La onza troy de oro se negociaba al cierre bursátil europeo a 4.027,71 dólares con un descenso del 2,37 %.

El bitcóin cedía el 2,67 %, hasta 107.910 dólares