Toque de retirada en el IBEX 35

Tras la excelente semana pasada, con máximos en el índice no vistos desde 2007, hoy, los inversores del IBEX 35 han tocado a retirada. La principal referencia de la Bolsa española bajado el 0,85 % este lunes y ha perdido el nivel de los 15.300 puntos, en sintonía con las principales plazas europeas, lastrada por las dudas de Wall Street y en una semana en la que los inversores estarán pendientes de datos de inflación y de confianza.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ha bajado 131,3 puntos, ese 0,85 % y ha terminado en los 15.265 enteros. En lo que va de año, avanza el 31,66 %. En el resto de Europa, con el euro a la baja el 0,29 %, en 1,1684 dólares, París ha cedido el 1,59 %, tras anunciar el primer ministro francés, François Bayrou, que el Gobierno se someterá a una moción de confianza en la Asamblea Nacional el 8 de septiembre.

Por detrás, el índice Euro Stoxx 50, donde cotizan las empresas de mayor capitalización de Europa, ha bajado el 0,81 %; Fráncfort, el 0,37 % y Milán, el 0,19 %. La bolsa de Londres no ha cotizado hoy por festividad.

Wall Street abría con tono negativo este lunes y al cierre de los mercados en Europa, sus tres principales índices se movían con tono dispar y el Dow Jones cedía el 0,48 % y el S&P 500, el 0,07 %, mientras que el Nasdaq avanzaba el 0,3 %.

En el plano macroeconómico se ha conocido que el índice Ifo de confianza empresarial en Alemania en agosto ha mejorado hasta los 89 puntos, desde los 88,6 del mes previo.

De los seis grandes del IBEX 35, solo Repsol cierra al alza

De vuelta al mercado nacional, de los grandes valores, solo Repsol ha logrado cerrar al alza (0,93 %), como la segunda mayor subida del selectivo, mientras que BBVA ha cedido el 1,88 %, como el quinto mayor descenso; Iberdrola, el 1,47 %; Inditex, el 0,86 %; Telefónica, el 0,56 % y Banco Santander, el 0,38 %.

Corporación Acciona Energía Renovable ha bajado el 3,32 % y ha liderado las pérdidas de la Bolsa española, afectada por el desplome de la compañía danesa Orsted (-16,35 %), después de que la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, haya paralizado la construcción de un parque eólico marino.

También se ha visto afectada Greenergy (-3,95 %), que ha experimentado el mayor descenso del mercado continuo.

Solo seis valores del IBEX han cerrado con ascensos y Laboratorios Rovi ha sido el más alcista, al repuntar el 0,95 %.

En el mercado de la renta fija, el rendimiento del bono soberano nacional, sumó 7 puntos básicos, hasta el 3,368 %, con la prima de riesgo con Alemania en 61,1 puntos básicos.

Respecto el mercado de las materias primas, el crudo Brent, de referencia en Europa, sumaba el 1,39 % y el barril se cotizaba en 68,67 dólares y el oro se movía plano (0,05 %), con la onza en 3.373 dólares.

En el mercado cripto, el bitcóin cedía el 0,24 %, hasta 112.505 dólares.