Trump veta la venta a China del chip de IA de Nvidia más avanzado, el Blackwell

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que por el momento Nvidia no podrá vender a China su chip para Inteligencia Artificial (IA) más avanzado, el Blackwell, después de confirmar que ha obtenido licencia para exportar el H20 a cambio de un porcentaje del 15 % de las ventas para el gobierno federal.

«A lo mejor tendremos que tener otra reunión (con el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang) sobre el Blackwell», indicó Trump, quien introdujo la posibilidad de que el gobierno estadounidense se quede con entre el 30 y el 50% de los ingresos por ventas de ese chip, más avanzado que el H20 que ahora la multinacional podrá vender en China.

Trump rebajó la importancia de que Nvidia haya obtenido de nuevo licencia para vender en China los chips de IA, sujetos a controles por motivos de seguridad nacional, asegurando que esos procesadores están «obsoletos, aunque todavía tienen un mercado».

«China ya los tienen en otra forma, con otro nombre, o tienen una combinación de dos», aseguró Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Para Trump el chip Blackwell de inteligencia artificial de Nvidia no lo tiene nadie en el mundo y no podrá ser imitado por empresas como Huwai en cinco años

«Les está vendiendo básicamente ente un chip viejo, del que Huawei ya tiene una versión similar, que hace lo mismo», detalló el mandatario.

En este sentido dijo que «no hice un acuerdo» para la venta a China del chip más avanzado de Nvidia para el desarrollo de IA, el Blackwell, «aunque es posible». Un chip «que nadie tiene en el mundo. Que no podrán imitar en cinco años», dijo.

El miércoles, el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, acordó con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca dar al gobierno federal el 15 % de las ventas en China del chip H20, un acuerdo sin precedentes, que convierte en la práctica al Gobierno estadounidense en socio de estas dos empresas tecnológicas, Nvidia y AMD, en sus operaciones en el gigante asiático.

Dos días después del acuerdo sellado en la Casa Blanca, el Departamento de Comercio comenzó a emitir licencias de ventas para los chips de IA de Nvidia, los famosos H20. AMD también se ha sumado a este acuerdo, según medios estadounidenses.