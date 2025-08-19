Wallbox recupera su condición plena de cotizada en Wall Street

La compañía de cargadores de vehículos eléctricos Wallbox ha recuperado el cumplimiento de los criterios de cotización continua de la Bolsa de Nueva York en relación con el precio mínimo de las acciones.

La firma ha asegurado este martes en un comunicado que el pasado 14 de agosto recibió confirmación oficial de la Bolsa de Nueva York de que sus acciones ordinarias de clase A habían alcanzado un precio de cierre igual o superior a un dólar y que habían mantenido un promedio mínimo de un dólar durante los 30 días de negociación previos a esa fecha.

Según Wallbox, de esta manera «deja de estar considerada en situación de incumplimiento y recupera la plena conformidad con los estándares de cotización de la Bolsa neoyorquina».

La compañía, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, redujo sus pérdidas un 42,2 % en el segundo trimestre de 2025, hasta los 16 millones, frente a los 27,8 millones que había perdido en el segundo trimestre de 2024.