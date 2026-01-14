Mutuactivos captó un 40% más en fondos de inversión en 2025

Mutuactivos, la gestora de Mutua Madrileña, captó 1.336 millones de euros en fondos de inversión en 2025, un 40 % más que en 2024, alcanzando su récord histórico, al igual que su patrimonio total gestionado, que aumentó un 17 % interanual hasta totalizar 12.215 millones de euros.

Según ha informado este miércoles en un comunicado, Mutuactivos en 2025 es la gestora no bancaria líder en captaciones netas en fondos de inversión por tercer año consecutivo y se situó en el noveno puesto del ránking total de gestoras de fondos de inversión nacionales por patrimonio gestionado.

El presidente y consejero delegado de Mutuactivos, Luis Ussía, ha atribuido el crecimiento en 2025 a las rentabilidades consistentes generadas por el equipo de gestión, la planificación financiera y a sus competitivas comisiones.