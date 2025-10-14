Mutuactivos incorpora a Héctor Esteban como director de expansión internacional

La gestora Mutuactivos se refuerza con la incorporación de Héctor Esteban Moreno como director de expansión internacional. Entre otras funciones, se encargará de implementar la estrategia de crecimiento de la compañía en mercados internacionales, principalmente en Luxemburgo y otras plazas europeas. Reportará directamente a Luis Ussía, presidente y consejero delegado de la entidad.

Licenciado en Empresariales por CUNEF y máster por IE Business School, Héctor Esteban cuenta con cerca de 30 años de experiencia en el sector financiero. Se incorpora a Mutuactivos tras desarrollar su carrera en distintas entidades de referencia, la más reciente en Bankinter Luxembourg, donde ejercía como Managing Director.

Anteriormente, trabajó en Banca March, donde ocupó el cargo de Managing Director de la sucursal en Luxemburgo y, previamente, desempeñó funciones como director de Banca Patrimonial en Madrid, entre otras.

Además, Héctor ha formado parte del Consejo de Administración de diversas sociedades, entre ellas Bankinter Gestión de Activos SGIIC y varias sociedades de inversión luxemburguesas.

Plan Estratégico 2024-2026 de Mutuactivos

Mutuactivos está en pleno desarrollo de su Plan Estratégico 2024-2026, que pone el foco, entre otros objetivos, en reforzar y ampliar su servicio de asesoramiento, planificación financiera y productos de inversión, impulsar la captación de clientes con altos patrimonios y continuar con su transformación digital y expansión internacional. A principios de este año Mutuactivos lanzó su propia sociedad de inversión de capital variable (SICAV) en Luxemburgo para desarrollar su actividad internacional y potenciar la comercialización de sus fondos de inversión en el extranjero.

Mutuactivos es la gestora de fondos de inversión y de pensiones del grupo Mutua Madrileña. Gestiona un patrimonio superior a los 18.000 millones de euros, a través de fondos de inversión, carteras de gestión discrecional, planes de pensiones (del sistema individual y del sistema de empleo), productos de inversión alternativa y una variada gama de seguros de ahorro.

En la actualidad, su equipo está compuesto por más de 200 profesionales que trabajan en las siete oficinas con las que cuenta la entidad en España: Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, A Coruña, Valladolid y Canarias.