Nestlé, líder en atracción de talento en el sector de la alimentación

Nestlé se sitúa como la empresa líder en el sector alimentación con capacidad para atraer y retener el talento en nuestro país durante el último año, según se recoge en el Índice Merco Talento España 2025 que se ha dado a conocer esta mañana. De esta manera, Nestlé se sitúa en primera posición por delante de Danone y Pascual.

Además, a nivel general, Nestlé sube también posiciones al ascender de la 30ª a la 11ª posición en un ranking liderado por Inditex, Iberdrola y Repsol.

Reconocimientos

Estos resultados son fruto de una estrategia coherente y sostenida en el tiempo, con las personas en el centro de cada decisión, y con iniciativas impulsadas por la Compañía con el objetivo de ofrecer una propuesta de valor competitiva a las personas trabajadoras y que refleja el compromiso de Nestlé con la sociedad.

“Ser líderes en atracción y retención no es solo una posición en un ranking; es la consecuencia de escuchar, actuar y liderar con coherencia cada día”, ha destacado Delia Martínez, directora de RRHH y Business Services de Nestlé para España y Portugal.

Así, por ejemplo, tal y como ha explicado Delia Martínez, “en Nestlé entendemos la flexibilidad como una forma de trabajar, no como un beneficio puntual. En los últimos años hemos consolidado un modelo híbrido que combina presencialidad y trabajo en remoto, con un enfoque claro en las necesidades de los equipos y sin perder de vista las prioridades del negocio”.

Asimismo, Nestlé también lleva a cabo otras iniciativa destacables, como son los programas pioneros que ha desarrollado para apoyar la salud femenina y la menopausia, así como el programa “Trabajar con cáncer” y otras iniciativas dirigidas a personas con enfermedades, que contribuyen a romper tabúes y a crear entornos de trabajo más seguros e inclusivos.

Estos buenos resultados en el ranking Merco Talento vienen reforzados con otros reconocimientos a Nestlé dentro del sector de la alimentación conseguidos en los últimos años, como son el premio Randstad a la empresa más atractiva para trabajar en dicho sector en España en 2024.

Merco, ranking de referencia

Merco Talento España 2025 recoge las empresas con mayor capacidad para atraer y retener talento durante el último año a partir del análisis realizado a través de más de 53.000 encuestas de 13 fuentes de información distintas y 6 evaluaciones. Desde la opinión de más de 31.000 trabajadores hasta el análisis de más de medio millón de menciones en el entorno digital, el monitor ofrece una visión 360º de lo que significa hoy atraer talento para una empresa.

De esta manera, este ranking, que llega a su 20ª edición, integra las valoraciones de trabajadores, universitarios, estudiantes de Formación Profesional, demandantes de empleo, expertos en recursos humanos, catedráticos y sindicatos, entre otros.